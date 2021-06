Reclaman melloras tributarias para favorecer os asentamentos no rural

Santiago. O BNG trasladará ao pleno unha iniciativa para realizar unha nova regulación dos avais bancarios que se esixen nas parcelas onde non hai servizos básicos como saneamento, abastecemento ou iluminación pública “co fin de evitar desproporcionalidade e discriminación para obter licenzas”.

Así, Goretti Sanmartín destacou que “é necesario cambiar a regulamentación que está obsoleta, pois está a causar problemas á veciñanza que quere instalarse no rural compostelán”.

Segundo explicaron a portavoz municipal e Xosé Quintáns, veciño de Figueiras e membro do movemento veciñal, antes de dar a licenza, esíxese unha garantía do 100 % do custo dos servizos básicos imprescindíbeis para o traballo de urbanización previa e, en moitos casos, “cae en desproporcionalidade e en discriminacións”.

“En campaña todos os grupos coinciden en que é necesario axilizar as licenzas e facilitar os trámites para asentar poboación no rural; pasa o tempo, e parece que as ordenanzas teñen que ser sempre as mesmas e non hai modificacións porque non se fai nada para que eses compromisos se poidan cumprir”, advertiu Goretti Sanmartín.

As ordenanzas non están adecuadas ao momento actual nin a unha regulamentación que favoreza o asentamento, polo que o BNG entende que hai que facer que a regulamentación se adecúe á nova lexislación, á Lei 2/2016 do Solo de Galicia, e que poida haber diferenza en que tipo de solo se fan as obras, urbano ou rural. ecg