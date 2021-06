Santiago. A vicevoceira do grupo municipal popular, María Castelao, pediralle ao goberno local, no vindeiro peno, que proceda a unha mellora precisa do firme da rúa da Cañeira, de forma especial, nos seus extremos, e se executen labores de roza nas súas marxes, co fin de facilitar o tránsito de peóns e vehículos e a seguridade viaria.

A rúa da Cañeira discorre ao longo duns 600 metros entre a rúa da Ponte de San Lázaro e o Camiño de San Martiño de Aríns, na súa maior parte en paralelo coa vía férrea. A pesar da súa estreiteza, que en case todo o seu percorrido non permite o paso simultáneo de dous vehículos e non dispón de beirarrúa nin beiravía para o tránsito peonil, o estado do seu firme viña sendo en xeral aceptable.

Tal como indica Castelao, o vial ten empeorado coa aparición de varias fochancas, e tamén pola falta de roza no tramo intermedio que dificulta a visibilidade e contribúe a estreitar aínda máis a xa escasa plataforma. ecg