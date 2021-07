Reclaman o repintado dos pasos de peóns

Mobilidade. O grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego anunciou onte que trasladará ao pleno do Concello a necesidade de mellorar os accesos ao polígono de Costa Vella e tamén de facilitar o tránsito a pé dun estabelecemento comercial a outro mediante a posta en marcha dunha conexión a traves de pasos de peóns. Segundo explicou a concelleira Navia Rivas, “o BNG recibiu queixas da falta de espazos para o tránsito peonil entre as superficies comerciais instaladas no Polígono de Costa Vella”. “De feito, para ir dun local comercial ao outro situado nas inmediacións non hai pasos de peóns que os unan e faciliten os desprazamentos a pé sen necesidade de ir en coche dun a outro”, explicou.

A isto súmase o mal estado de conservación de beirarrúas, en diversos lugares con vexetación abundante, que dificulta o tránsito neste polígono. Deste xeito, o BNG trasladará ao Pleno unha iniciativa para mellorar e regular os accesos ao Polígono de Costa Vella, xunto coa elaboración dun estudo e posterior pintado de pasos de peóns que conecten os locais comerciais desta área para facilitar o tránsito peonil. Desde o Concello, explican que o acondicionamento dun paso de peóns no se limita só ao pintado na rúa, senón que tamén é preciso ter en conta a accesibilidade, e facer como mínimo un rebaixe, como xa se está a facer noutros puntos. ecg