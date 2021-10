Reclaman que la comisaría suba de rango para afrontar cualquier reto

Con motivo de la celebración del Patrón de la Policía Nacional (Santos Ángeles Custodios), el comité del Sindicato Unificado de Policías -SUP- ha reiterado sus peticiones históricas para la unidad de Santiago, unas reclamaciones que pasan por el incremento del nivel de la comisaría local. Para ello, instan a la Dirección General a que cubra las treinta y siete plazas vacantes y, no sólo eso, sino que se aumente el catálogo de puestos hasta los trescientos agentes. Esta carencia de personal viene de lejos, por lo que más que una necesidad se ha convertido en una obligación para un cuerpo que ve como cada año, ante situaciones de grandes aglomeraciones, tiene que solicitar la ayuda de sus compañeros de otros puntos de la comunidad, especialmente las Unidades de Intervención de A Coruña o Vigo que vienen a patrullar la Plaza del Obradoiro o la zona vieja. “Lo cierto es que no tenemos respuesta de las Administraciones Públicas. A veces nos salva la gente en prácticas, pero si aumentamos el nivel, el catálogo estaría en esas 300 plazas y ya no tendrían que desplazarse desde otras ciudades para estar aquí”, reiteran. Para ello, ponen como ejemplo los casos de Gijón o Vigo, los cuales cuentan con una más elevada, cuando el rango provincial está en Oviedo o Pontevedra. “Es cierto que somos una comisaría local, pero tenemos una peculiaridad, somos la capital de la Comunidad Autónoma, una ciudad en la que están todas las Administraciones Públicas y con unos niveles de turismo muy elevados, por lo que necesitamos ese impulso más alto”, señalan desde el cuerpo en declaraciones a EL CORREO GALLEGO. En este sentido, llevan solicitando desde hace años, por lo menos, que se cubran todas las plazas (278 agentes) que están disponibles, una necesidad que se hace aún más patente teniendo en cuenta la prolongación del Año Santo al próximo 2022. Y a ello sumarle el refuerzo necesario para alcanzar la cifra de los trescientos policías, límite ideal para cubrir todas las obligaciones del servicio. “Por ejemplo, aumentando el grupo de Unidad de prevención y reacción -UPR- de los treinta actuales a cuarenta y dos, ya podríamos realizar las labores de vigilancia en la zona vieja”, comentan. A mayores, las demandas del sindicato también se trasladan a otros puntos de conflicto de los últimos años. Por ejemplo, apuntan, existen más de cincuenta trabajadores que están destinados en la ciudad y que tienen pendiente de cobrar una media de 480 euros, tras la reclamación ganada por el SUP en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “El auto es firme, motivado por no pagar la Dirección General de Policía (DGP) los turnos rotatorios en los meses de verano pertenecientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019, así como los intereses correspondientes, calculados al tipo de interés legal”, reza el comunicado. En base a ello, citan, no tienen constancia de cuando se abonarán esas cantidades.

Con motivo de la celebración del Patrón de la Policía Nacional (Santos Ángeles Custodios), el comité del Sindicato Unificado de Policías -SUP- ha reiterado sus peticiones históricas para la unidad de Santiago, unas reclamaciones que pasan por el incremento del nivel de la comisaría local. Para ello, instan a la Dirección General a que cubra las treinta y siete plazas vacantes y, no sólo eso, sino que se aumente el catálogo de puestos hasta los trescientos agentes. Esta carencia de personal viene de lejos, por lo que más que una necesidad se ha convertido en una obligación para un cuerpo que ve como cada año, ante situaciones de grandes aglomeraciones, tiene que solicitar la ayuda de sus compañeros de otros puntos de la comunidad, especialmente las Unidades de Intervención de A Coruña o Vigo que vienen a patrullar la Plaza del Obradoiro o la zona vieja. “Lo cierto es que no tenemos respuesta de las Administraciones Públicas. A veces nos salva la gente en prácticas, pero si aumentamos el nivel, el catálogo estaría en esas 300 plazas y ya no tendrían que desplazarse desde otras ciudades para estar aquí”, reiteran. Para ello, ponen como ejemplo los casos de Gijón o Vigo, los cuales cuentan con una más elevada, cuando el rango provincial está en Oviedo o Pontevedra. “Es cierto que somos una comisaría local, pero tenemos una peculiaridad, somos la capital de la Comunidad Autónoma, una ciudad en la que están todas las Administraciones Públicas y con unos niveles de turismo muy elevados, por lo que necesitamos ese impulso más alto”, señalan desde el cuerpo en declaraciones a EL CORREO GALLEGO. En este sentido, llevan solicitando desde hace años, por lo menos, que se cubran todas las plazas (278 agentes) que están disponibles, una necesidad que se hace aún más patente teniendo en cuenta la prolongación del Año Santo al próximo 2022. Y a ello sumarle el refuerzo necesario para alcanzar la cifra de los trescientos policías, límite ideal para cubrir todas las obligaciones del servicio. “Por ejemplo, aumentando el grupo de Unidad de prevención y reacción -UPR- de los treinta actuales a cuarenta y dos, ya podríamos realizar las labores de vigilancia en la zona vieja”, comentan. A mayores, las demandas del sindicato también se trasladan a otros puntos de conflicto de los últimos años. Por ejemplo, apuntan, existen más de cincuenta trabajadores que están destinados en la ciudad y que tienen pendiente de cobrar una media de 480 euros, tras la reclamación ganada por el SUP en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “El auto es firme, motivado por no pagar la Dirección General de Policía (DGP) los turnos rotatorios en los meses de verano pertenecientes a los años 2016, 2017, 2018 y 2019, así como los intereses correspondientes, calculados al tipo de interés legal”, reza el comunicado. En base a ello, citan, no tienen constancia de cuando se abonarán esas cantidades. Asimismo, remarcan entre sus motivos de descontento, que continúan sin tener conocimiento de si la propia DGP va a prorrogar el turno rotatorio 6x6 que afecta a más de quincemil policías de todo el territorio nacional. “Este turno fue fijado en marzo de 2020 a consecuencia de la covid-19, cuya última ampliación finaliza el próximo 31 de octubre. Por ello, el SUP solicitó la implantación definitiva del mismo, pero la Administración hace oídos sordos”, reivindican. Por último, como lo han hecho en repetidas ocasiones, también solicitan que la Comisaría se haga cargo de la seguridad de los edificios de los juzgados de la ciudad (UVEX). “Somos la única de las siete grandes localizaciones de Galicia donde no realiza este servicio la Policía Nacional, estando en su demarcación provincial”, explican.