Reclaman que o servizo de Pediatría no Centro de Saúde de Conxo volva funcionar de xeito diario

PSOE. A deputada santiaguesa Noa Díaz vén de urxir á Xunta a reestablecer o servizo de Pediatría no Centro de Saúde de Conxo. Fíxoo, a través da presentación dunha batería de iniciativas no Parlamento galego. “O servizo de Pediatría do centro de saúde de Conxo funcionaba diariamente ata que, hai un mes, pasou a ofrecerse só dous días á semana de maneira presencial”, alertou a socialista, quen sinalou que a veciñanza “está estes días a recibir a información de que existe a intención de suprimilo en próximas datas, trasladando dita atención ao Centro de Saúde Concepción Arenal”. Nesta liña, Díaz criticou “o deterioro, cada día maior, en materia asistencial” que está a sufrir a sanidade en Galicia, “sendo cada vez máis os centros que adoecen de falla de persoal para dar a cobertura axeitada á poboación”.

Doutra banda, a deputada socialista no Parlamento de Galicia urxiu á Xunta que execute o seu compromiso de habilitar un novo espazo para o Centro de Saúde de Conxo para o que “non existe unha partida orzamentaria concreta nin prazos de execución previstos”, destacou Noa Díaz.

Neste sentido, sinalou que o novo centro de saúde é “unha reivindicación histórica da veciñanza” e “moi necesario, tendo en conta que o barrio Conxo é precisamente a zona cara a onde está experimentando máis expansión a cidade de Santiago nos últimos tempos, prevéndose un notable aumento da poboación ao longo dos vindeiros anos”.

“As instalacións actuais do Centro de Saúde de Conxo atópanse nun estado moi deficitario e, por se iso fose pouco, a falla de protocolos COVID axeitados obriga a que a veciñanza, moita dela envellecida, teña que agardar a ser atendida de pé, na rúa, soportando as inclemencias climatolóxicas”, aseverou Noa Díaz. REDAC.