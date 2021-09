Reclaman que se axilice a ruta cultural de Barciela e Marantes

Santiago. O grupo municipal do BNG instou ó alcalde a axilizar os trámites para a creación da ruta cultural e ambiental por Barciela e Marantes, de acordo co que se aprobou en decembro de 2020 no Pleno. Nesa data chegouse a un acordo cunha emenda transaccional para que o Concello, de acordo coa proposta da Asociación Veciñal Rego das Pedras de Marantes, realice a sinalización e posta en valor dunha ruta cultural entre Barciela e Marantes, e inste á Xunta a estudar a posibilidade de considerala unha variante ao Camiño Inglés, dando a coñecer o seu patrimonio natural e cultural vinculado á tradición xacobea.

Porén, transcorridos 9 meses, a asociación veciñal trasladou a súa preocupación ao BNG pola falta de información sobre o inicio da tramitación para a creación desta ruta, coa que se poden dar a coñecer a igrexa de Santo Andrés da Barciela, a Fonte dos Ingleses e a capela da Agualada, cun claustro románico atribuído ao obradoiro do Mestre Mateo. Cómpre ter en conta as actuacións desenvolvidas polo Consorcio da Cidade para a rehabilitación deste templo, que representa unha boa oportunidade para a súa difusión entre a propia veciñanza de Compostela e as persoas visitantes.

O itinerario proposto tamén inclúe o paso por zonas verdes, xa que transcorre por un 80 % de vías forestais con árbores frondosas e sen tráfico. Ademais, no lugar de Agualada existe unha zona verde de titularidade municipal cunha carballeira dotada con parque infantil, pista polideportiva e bancos con mesas de madeira, que complementan esta ruta como área para o descanso.

Por outra banda, o BNG tamén reclámalle ao alcalde ampliar o prazo de actividade das persoas artesás que teñen un posto na rúa, para compensar o mes en que non puideron exercer a súa función, ademais de requirir que se estuden novos emprazamentos para evitar discriminacións cos postos instalados na praza de Salvador Parga.

O BNG recibiu queixas da situación de persoas artesás que teñen un posto na rúa, derivadas do cambio de emprazamento e da perda do tempo traballado. REDACCIÓN