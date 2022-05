Reclaman solucións para poder mellorar os accesos de Costa Vella

Santiago. A vicevoceira do PP, María Castelao, presentará unha pregunta no vindeiro Pleno ordinario co fin de saber se o goberno local ten previsto levar a cabo algunha actuación para mellorar os accesos aos polígonos de Costa Vella e A Sionlla.

Castelao Torres pedirá información sobre distintas cuestións como o custo da rotonda anunciada polo goberno local para conectar o periférico coa rúa do País Vasco; cal é prazo para a súa construción e que xestións se teñen realizado para a súa execución, ademais de coñecer se hai previsto adoptar algunha outra medida que mellore as conexións desta zona antes do remate e entrada en servizo do enlace Orbital.

De todos é coñecido que, durante moitos períodos do ano, é habitual que se intensifique a actividade comercial, con gran incremento de persoas e de vehículos nas áreas da Sionlla e Costa Vella, polo que neses días e en determinadas franxas horarias son frecuentes os colapsos. Esa frecuencia nas dificultades para a circulación víronse acentuadas recentemente pola posta en servizo de novas superficies comerciais.

Por todo isto, desde o Grupo Popular propuxemos hai seis meses, como unha posible medida que axudara a paliar esta situación ata o remate das obras do enlace Orbital -cuxo prazo contractual conclúe cara ao outono de 2023- e o orbitaliño que aínda non foi licitado, que se elaborara e executara un operativo de mobilidade, coa participación dos departamentos de tráfico e de obras, co fin de optimizar as posibilidades de circulación nos accesos aos polígonos da Sionlla e Costa Vella.

Meses despois, o pasado mes de febreiro, sen que constara a adopción de medidas para fixar un operativo de mobilidade explorando as posibilidades do viario municipal existente, o Concello anunciaba publicamente unha “solución a curto prazo”, a través dun novo punto de acceso desde a SC-20 mediante unha rotonda de conexión coa rúa do País Vasco que comunica A Sionlla con Amio. Segundo o concelleiro de Obras, o proxecto “está sobre a mesa” e “require a implicación das tres administracións”, sobre todo da Administración do Estado, titular do periférico. Pero a realidade é que ata o de agora, non se fixo nada de nada. reDAC