Reclaman un plan de mellora xeral para o barrio da Almáciga

Santiago. A concelleira do BNG Navia Rivas presentará unha moción no pleno reclamando un plan de mellora da accesibilidade e mobilidade na Almáciga, ademais de incluír nos orzamentos a creación dun espazo infantil neste barrio e de instalar paneis informativos para a divulgación de lugares de interese cultural e histórico na zona.

O grupo BNG recolleu unha serie de demandas da veciñanza da Almáciga que requiren unha actuación sobre a zona en diversos ámbitos. Segundo explicou Navia Rivas, é un dos poucos, se non o único, barrio compostelán que non conta cun parque infantil público. “Vista esta necesidade, a veciñanza solicita que se estude a posibilidade de instalar un espazo con xogos infantís detrás do CEIP Apóstolo Santiago, ao lado das hortas”, sinalou.

Do mesmo xeito, detéctanse diversos puntos con problemas de accesibilidade para persoas con mobilidade reducida. “Ademais, existen rúas e zonas que precisan dalgunha actuación, como é o caso da rúa do Pino”. Propón incluír unha revisión do pavimento, a colocación de pasamáns, a poda de árbores ou a retirada dalgunhas que rompen muros próximos a vivendas, focos de luz, a revisión de beirarrúas perigosas, entre outras melloras. ecg