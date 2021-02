Reclaman una “fase de diálogo” para las obras del cruce de Concheiros

Santiago. La concejala del BNG Navia Rivas anunció ayer que su grupo presentará una moción “para promover unha nova fase de diálogo coa veciñanza para introducir as modificacións necesarias no proxecto de reurbanización dos Concheiros, as Fontiñas e Home Santo”.

Tras una reunión con los vecinos de la zona, señaló que le habían transmitido la necesidad de “incrementar a transparencia e incluír propostas procedentes do asociacionismo veciñal, ademais de requirir o plan de mobilidade e controlar os acabados e calidade da obra”, que cuenta con un presupuesto de dos millones y medio de euros.

Además de los problemas de tráfico que consideran que puede generar el hecho de mantener una sola dirección en la rúa dos Concheiros, alertan también de los cambios que provocará la remodelación de la zona de la estación de autobuses cuando esta se traslade a Clara Campoamor y se derribe el actual edificio.

Asimismo, Rivas señaló que hay preocupación “pola masa arbórea, de gran porte, que están a dispoñer entre Os Concheiros e As Fontiñas, unhas árbores que poden causar estragos na rede de saneamento e que, na súa opinión, poden intensificar a división entre estes barrios”. ecg