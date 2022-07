Reclaman una puesta a punto urgente del campo de fútbol de Figueiras

Santiago. El campo de fútbol de Figueiras inició hace años un proceso de cambio que culminaría con la construcción de unas novedosas pistas de pádel, pero en 2019 este proyecto se paralizó. Ayer, una vecina de la zona informó a EL CORREO GALLEGO de que el estado del terreno refleja una dejadez absoluta, y si el Concello no interviene pronto pueden producirse accidentes, incluso incendios, en cualquier momento.

Señaló, además, que en este espacio se juntan niños para jugar e incluso gente mayor, siendo frecuentes en su día los torneos de llave. Ahora, un grupo de jóvenes de entre 10 y 20 años, con ayuda de padres y vecinos, se ha organizado para formar un equipo de fútbol que hasta el momento se ha entrenado en Galeras, y que adquirió incluso sus propias equipaciones. El deseo de estos jóvenes de jugar en Figueiras es tal que el año pasado cortaron ellos mismos el césped, pero a día de hoy la dejadez es tal que requieren la ayuda de las administraciones para ponerlo de nuevo a punto. Según esta vecina, “ni están ni se les espera”.

Dado que los vecinos se habían reunido con Esther Pedrosa, concejala de Deportes y Bienestar Animal, este periódico se puso en contacto con ella. Pedrosa explica la situación: “En 2019 la empresa que llevaba las obras nos plantó, por lo que se está llevando a cabo una nueva adjudicación, y el año que viene se finalizarán el proyecto”, señala.

Añade que la situación se ha postergado hasta este momento porque “antes estos temas dependían directamente de Parques y Jardines, aunque pudiese colaborar con otras concejalías para la ejecución de las obras. Ahora, se ha aprobado un nuevo pliego y se están readjudicando las competencias, algunas a Deportes y otras como esta a Medio Rural”.

Sobre la situación inmediata del campo, asegura que “el concejal de Medio Rural, José Manuel Pichel, ya ha tomado las medidas de seguridad necesarias para que no se produzca ningún accidente. Y además, la semana que viene está planeado el desbroce del césped para que los niños puedan jugar aquí y no tengan que desplazarse a Galeras”. En caso de que esto no suceda, la concejala afirma que se acudirá personalmente a otra reunión con los vecinos para intentar desbloquear el asunto, tal y como les prometió en la última xuntanza que mantuvo con ellos. Valentín Álvarez