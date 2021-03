Reclaman unha actualización do mapa escolar de Compostela

Santiago. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, presentou unha iniciativa que levará a pleno para fortalecer o ensino público en Santiago, “de maneira consensuada cunha canle aberta de diálogo permanente mediante o Consello municipal de Educación”.

Entre as competencias de este organismo figura a elaboración do mapa escolar da cidade, algo necesario, sinalou, ante conflictos como o que se abriu cando se plantexou o traslado do IES Lamas de Abade. O BNG defende a actualización deste mapa, “tendo en conta a proxección de crecemento urbano e de residentes en determinadas zonas da cidade”. Por elo urxiu a convocatoria do Consello Escolar canto antes.

Ademais, aludiu aos problemas nos comedores escolares a inicio de curso “cando por vez primeira non atenderon o dereito de acceso universal e se abriu a posibilidade de recortar prazas, súmanse as dificultades das ANPA que os xestionan, ao efectuar o goberno local os pagamentos das bolsas con 6 meses de demora O BNG entende que a nova convocatoria debe recoller un pagamento anticipado. Por último, reclamou unha programación anual das actividades de conciliación. ECG