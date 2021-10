Reclaman unha tramitación áxil de expedientes

Santiago. Compostela Aberta expresou onte a súa preocupación polo atraso na tramitación de varios expedientes vinculados á Edusi, a Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible Integrado aprobada no pasado mandato e que prevé unha achega de 10 millóns de euros de fondos europeos. O concelleiro Jorge Duarte lembrou que nas últimas

semanas quedaron desertas tres licitacións vinculadas a ese programa: a redacción do proxecto das obras de mellora do Campus Sur, a redacción do proxecto do Centro de Inclusión, e a redacción do Plan de Mobilidade Urbana Sostible. Para o edil, “o Goberno de Bugallo debe reflexionar sobre qué está a fallar”. ecg