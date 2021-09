Reclaman unha xunta de portavoces para coordinar as obras previstas en Compostela

Santiago. A portavoz municipal do BNG, Goretti Sanmartín, trasladou unha carta ao alcalde Sánchez Bugallo ante a preocupación social pola falta de coordinación das obras e para comezar as negociacións dos Orzamentos de 2022 e as prioridades. Deste xeito, solicitoulle a convocatoria de dúas xuntas de portavoces extraordinarias e urxentes; “a primeira para coñecer os proxectos de obras en vigor, xunto cos que dispoñen de proxecto e están pendentes de executar, e a segunda para achegar propostas dos grupos co fin de incluílas nos Orzamentos de 2022 e 2023, de xeito coordinado coa veciñanza de cada barrio”, explicou.

Para Goretti Sanmartín é “fundamental” realizar unha programación de obras, con previsión para os dous vindeiros anos, co obxectivo de atender as prioridades orzamentarias con base nas necesidades existentes e para dar cumprimento aos acordos plenarios.

Reivindicou que as obras se realicen por fases, para diminuír as molestias á veciñanza e para que exista unha planificación e non aconteza como agora, con toda a cidade en obras en momentos especialmente delicados e sen zonas previstas para atender os problemas de aparcamento que ocasionan, engadiu.

Propón que se convoquen dúas xuntas de portavoces. “A primeira para coñecer os proxectos de obras, xunto cos que están pendentes de executar, co fin de facer seguimento de prazos e calidade”, explicou. “Tamén queremos que se trate a contía que se vai reservar aos sectores afectados e do obxecto desa subvención que, desde a nosa perspectiva, teñen que ser axudas directas”, dixo. O BNG aposta polo diálogo e por realizar conxuntamente unha priorización das accións. Na segunda, as que se poden incluír nos orzamentos de 2022. ecg