Recogen firmas para poner solución a las carencias del transporte en Almánciga

Santiago. Los vecinos del barrio de Almánciga han recogido más de trescientas firmas a raíz de una propuesta surgida en una asamblea abierta del BNG. Acompañados por la portavoz del grupo, Goretti Sanmartín, estos entregaron en el Rexistro municipal las firmas reunidas en pos de conseguir suplir las carencias del transporte en el barrio. Entre sus demandas, los vecinos destacan la necesidad de una línea de transporte urbano, la reordenación del tráfico, nuevas zonas de aparcamiento y la mejora de la accesibilidad al barrio.

Ante esto, Goretti Sanmartín expuso que el BNG va a presentar una iniciativa en el Pleno de septiembre para apoyar a la vecindad de la Almáciga que “leva un tempo recollendo sinaturas e preocupada pola situación de accesibilidade ao barrio” y pese al compromiso existente, añadió, “hai falta de zonas de aparcamento e un problema de mobilidade derivado do dobre sentido de circulación pola rúa do Pino”.

Los vecinos demandan adoptar medidas urgentes para atajar el problema, como “que o autobús chegue arriba, que se estude a viabilidade de facer aparcamentos nas terrazas situadas entre os edificios na rúa de Touro e, ademais, que se mire a posibilidade de dotar de ramplas mecánicas ou ascensores para salvar os desniveis que existen”. Se trata de “unha reclamación histórica por parte da veciñanza e é unha necesidade básica que teñan estes servizos imprescindíbeis para garantir que a poboación fique nese barrio”, destacó Goretti.

Por su parte, Fernando Varela, en representación del colectivo que recogió las firmas señaló que “a veciñanza da Almáciga vive nun nos barrios máis altos do concello e iso provoca unha separación para comunicarse co resto da cidade, ten problemas de persoas maiores de idade con dificultades de mobilidade que se ven encerradas no seu barrio pola rúa Tomiño, Pastoriza, Costiña do Monte, Arzúa que non son accesíbeis e, ademais, non dispoñemos de transporte público nin de ramplas adaptadas”. Esto acaba provocando “unha emigración do barrio”, expuso Varela, aclarando que“da rúa do Pino xa catro persoas marcharon para Ames este ano”. Y añadió con tono sarcástico que “se queremos ter un concello turístico perfecto e un Ames cheo de composteláns a política pode seguir sendo esta”. s.g.