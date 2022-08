Recogida de firmas de los dueños de pisos turísticos

protesta. Los propietarios de viviendas de uso turístico continúan con su recogida de firmas en la capital gallega. Una iniciativa que, según estos, cuenta con una gran acogida por parte de la hostelería y el pequeño comercio, sectores en los que están consiguiendo el apoyo de cerca de un 90 % de los profesionales.

En la mañana del día de ayer varios representantes se reunieron con José Antonio Constenla, portavoz del grupo municipal popular, y Borja Verea, presidente del PP en Santiago. El encuentro que duró en torno a dos horas, sirvió para abordar el polémico asunto y poner sobre la mesa las reivindicaciones de unos propietarios que denuncian su situación de “acoso” y que “curiosamente no se está produciendo en ninguna otra ciudad del Estado” .

Los propios propietarios definieron el encuentro como “satisfactorio”, ya que en el mismo pudieron debatir acerca de “algunas líneas de actuación” con el fin de conseguir “una solución que no perjudique a nadie”. En consonancia con estos, desde el grupo popular coinciden en que las denominadas viviendas de uso turístico no son las causantes de la despoblación que sufre la ciudad, sino que “dan respuesta a una demanda de la sociedad y que en esa medida no deben ser suprimidas”.

Con respecto a la posible regulación de las propias viviendas, los propietarios se muestran a favor de esta medida, no sin matizar que esta se produzca “previo diagnóstico de la situación, mediante un estudio riguroso y no con ensayos de regulación basados en ocurrencias que no tienen sustento alguno”.

Los propietarios también cargaron contra el presidente de la Asociación Hostelería Compostela por unas recientes declaraciones, así como contra el Concello de Santiago, con quien continúan manteniendo su particular conflicto.

En esta línea, reivindican su derecho a desarrollar este tipo de alquiler frente a las trabas y exigencias que se le imponen a este respecto, como la necesidad de contar con una licencia municipal a mayores de la autorización que dispensa la Xunta. JCFV