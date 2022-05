Recomiendan el uso de la balneoterapia en niños y mayores

El Hotel Araguaney acogió ayer una nueva sesión del ciclo A saúde é o que importa, la cual busca difundir el valor terapéutico de las aguas mineromedicinales. En esta ocasión, la cita se centró en el valor de esta cura termal tanto en niños como en personas mayores, a través de una mesa redonda moderada por la directora médica del Balneario de Compostela (Brión), la doctora Belén Cabana.

Para abordar este tema participaron José Domingo Moure González, facultativo especialista de la Unidad de Neumología Pediátrica del CHUS y Antonio Pose Reino, jefe del Servicio de Medicina Interna del CHUS. Cada uno en su ámbito destacaron la capacidad de esta técnica para tratar dolencias respiratorias, de la piel, del aparato locomotor, así como de enfermedades crónicas.

En niños, el experto en pediatría incidió en la utilidad positiva que tiene. “Aínda que a cura termal é unha terapia que se coñece desde hai séculos, a súa recomendación para pacientes en idade infantil é aínda moi recente, a pesar de que os seus beneficios son múltiples”, detalló.

Según el experto, en problemas respiratorios, estas aguas contribuyen a paliar los síntomas del asma, rinitis alérgica, fibrosis quística o bronquiectasias. “Debe estar sempre avalado por un especialista médico, que terá en conta o proceso no que se atopa o paciente, posto que as terapias non serían as mesmas”, destacó. Del mismo modo, explicó que ayuda en buena medida a las secreciones de la mucosidad, al tiempo que mejora la capacidad torácica y pulmonar.

En lo relativo a la dermatología, apuntó que son muy beneficiosas para las dermatitis atópicas y de otro tipo de lesiones como la psoriasis. Además, resulta eficaz para abordar dolencias articulares como la artritis reumatoide u otros trastornos del aparato locomotor a través de la fisioterapia en piscinas.

MEJORÍAS EN QUINCE DÍAS. Mientras tanto, para los mayores, se señaló que pueden aportar grandes resultados en buena parte de los trastornos crónicos.

En el caso particular de patologías músculo-esqueléticos, como hernias discales o artrosis, logran importantes mejorías en la sintomatología, en especial en lo relativo al dolor y a la capacidad funcional. “O feito de realizar exercicio físico dentro da auga implica unha menor sobrecarga das articulacións, favorécese a mobilidade, de xeito que os resultados son moi positivos, logrando mellorar a súa postura, reducindo os riscos de caídas e diminuíndo as contracturas musculares”, confesó el especialista.

En todo caso, para conseguirlo es preciso, apuntan, seguir las pautas del médico del centro, con un programa de al menos quince días.

Por último, respecto a la vejez, Pose Reino manifestó las limitaciones de la medicina convencional frente a esta “alternativa complementaria aos tratamentos farmacolóxicos”. En esta línea, “na terceira idade a auga é o medio terapéutico con menos contraindicacións e maiores beneficios”, afirmó.