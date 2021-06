Recomiendan no automedicarse para tratar la conjuntivitis alérgica

Santiago. El Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla recuerda la importancia de no automedicarse para tratar la conjuntivitis alérgica, ya que hacerlo puede agravar más esta patología que en esta época del año es una de las causas más frecuentes de visita oftalmológica, afectando hasta a un 30 % de la población, principalmente jóvenes en países desarrollados. “Automedicarse con productos que calmen momentáneamente las molestias de la conjuntivitis alérgica puede contribuir a irritar más aún la conjuntiva ocular lo que puede llegar a empeorar la patología y complicar su tratamiento”, explica la especialista en superficie ocular, córnea y cirugía refractiva del Instituto Oftalmológico Gómez-Ulla, la doctora Laura Porrúa.

La conjuntivitis alérgica afecta a la parte externa del ojo (la conjuntiva) como reacción al polen (especialmente a las gramíneas, en el norte de España, y al olivo, en el sur), aunque también puede deberse a una reacción a los ácaros del polvo o al pelo de animales. El picor, el enrojecimiento ocular, el lagrimeo y la sensación de arenilla o sequedad son los síntomas más frecuentes asociados a esta patología.

A estos factores, la coyuntura actual suma dos más que están empeorando los casos de conjuntivitis alérgica: el uso de la mascarilla y los geles hidroalcohólicos. “El uso de mascarillas contribuye a empeorar la sintomatología porque favorece una mayor evaporación de la lágrima debido a las fugas de aire exhalado hacia la superficie ocular. Esto lo vuelve más vulnerable al privarlo de las defensas que contienen las lágrimas”, afirma la doctora Porrúa quien continúa indicando que “por su parte, los geles hidroalcohólicos son un producto tóxico que en contacto con los ojos pueden desencadenar una conjuntivitis irritativa o incluso una úlcera corneal”.

Desde la clínica se insiste en la importancia de que sea un especialista el que supervise el tratamiento más adecuado para tratar la conjuntivitis alérgica. Lo más importante es realizar un diagnóstico correcto, pues estos síntomas pueden ser sugestivos de un gran número de patologías. Una vez diagnosticada la alergia ocular, para su tratamiento se emplean habitualmente antihistamínicos, tanto orales como en gotas, corticoides o lágrimas artificiales. “Debe tenerse en cuenta que un tratamiento mal administrado puede poner en riesgo la salud ocular. No sirve cualquier lágrima, si no que debemos priorizar los compuestos sin conservantes y con un ácido hialurónico de calidad. Además, éste es también el caso de los corticoides, que deben ser correctamente supervisados ya que su aplicación puede provocar alteraciones si no se administran adecuadamente como cataratas o glaucoma”, declara la especialista de la clínica. ECG