Recoñecemento ó servizo de Farmacia do Clínico

A Unidade de Investigación e Innovación do Servizo de Farmacia da Área Sanitaria de Santiago e Barbanza, ven de ser recoñecida co premio Boas Prácticas en Farmacia Hospitalaria no Roteiro da Innovación de Galicia. Este recoñecemento é posible porque a Farmacia do CHUS sitúa a investigación clínica e traslacional como un dos seus piares, xunto coas súas responsabilidades asistenciais e docentes. Coa súa aposta pola investigación dita unidade mostrou beneficios asistenciais no campo da individualización terapéutica e da medicina personalizada. Ademais, incrementou a masa crítica de clínicos-investigadores, favorecendo un achegamento entre a investigación biomédica e a práctica clínica na sanidade pública.

A unidade céntrase na personalización dos tratamentos hospitalarios, que van dende a elaboración de medicamentos individualizados destinados ao tratamento de enfermidades oftálmicas ata a búsqueda de doses precisas en patoloxías inmunomediadas e infecciosas para cada doente mediante a aplicación de técnicas de medicina personalizada, como; farmacocinética, proteómica e farmacoxenética. Destaca o campo da cistinose ocular, pois un recente traballo, posibilitou o acceso ao tratamento dos pacientes de toda España, supoñendo isto ademais, unha ferramenta de eficiencia para o sistema nacional de saúde, pois evítase recurrir a usos especiais que terían un gasto anual de 950.000 euros ano.

“Na actualidade aínda existe un importante baleiro entre a investigación e as necesidades asistenciais” destaca Anxo Fernández Ferreiro, coordinador da unidade. Por este motivo, a integración de investigadores e facultativos con formación especializada “é de vital importancia, xa que poden achegar unha coordinación e reorientación das posibilidades que ofrece a investigación de maneira illada, na busca de accións globais e sinérxicas destinadas a acadar un servizo asistencial de excelencia”.

O Roteiro da Innovación, cuxas distincións se entregaron aos responsables dos proxectos gañadores no CHUAC, é unha iniciativa da Fundación Profesor Novoa Santos e Roche Farma España que ten como obxectivo distinguir boas prácticas e impulsar a calidade e innovación nos servizos de farmacia hospitalaria en beneficio da calidade asistencial. Anxo Fernández Ferreiro (coordinador da Unidade de Investigación e Innovación do CHUS e director de Investigación da Sociedade Española de Farmacia Hospitalaria) subliña que “nos últimos anos hai unha tímida mellora no investimento público en I+D+i, e a sensación desde dentro é que hai unha maior conciencia social e política sobre a importancia que debe cobrar a ciencia como motor de progreso do país”. Aínda que recoñece que quedan moitos pasos por dar, destaca que debe terse en conta que España conseguiu ser o décimo mellor posicionado en ciencia grazas a un gran esforzo conxunto.

“En moitas ocasións, o obxectivo científico céntrase unicamente na publicación dos resultados ou na patentabilidade dos mesmos, mais non debemos esquecer que a transferencia do coñecemento debe chegar aos nosos pacientes”, destaca Fernández.

Por iso, considera “imprescindible que a investigación biomédica teña unha repercusión directa no proceso asistencial e que desde a mesma se poida dar solución aos problemas clínicos que nos atopamos no día a día”.

“Non existe dúbida que o amplo desenvolvemento do ámbito da saúde levou a unha maior esperanza de vida (en só cen anos logramos duplicala), e isto foi posible grazas a o empuxe da investigación clínica e traslacional. A investigación debe representar o piar fundamental que acompañe ao proceso asistencial, de maneira paralela e sinérxica, sen perder a perspectiva clínica, mellorando os coñecementos científicos aplicados a todas a todos os ámbitos da saúde”.

“Está demostrado que os hospitais que máis investigan, son os máis eficientes e os que destacan por ter unha calidade asistencial de excelencia, polo que a investigación biomédica debe ser un aspecto considerado e recoñecido, do mesmo xeito que a asistencia”.