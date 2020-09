Récord de sequía en julio y casi 35º en septiembre

Muchos harán renovación de armario estos días y las mantas empezarán a hacer su aparición en las camas. Este mediodía llega el cambio de estación, tras dejar atrás un verano con ciertas particularidades. Según el director del Observatorio Ramón María Aller, de la USC, José Ángel Docobo Durántez, la comarca de Compostela tuvo la curiosidad de que “en xullo non houbo precipitacións. Este mes é estadisticamente o mais seco en Santiago e xa ten acontecido un suceso similar anos atrás”. Por el contrario, destaca que en agosto llovió 14 días “un deles inapreciable”, destacando las cantidades de los días 11 (34,8 litros/m2), 19 (21 l/m2), 17 (17,3 l/m2), y el 16 (12,6 l/m2). “Foron en todo agosto 113,5 l/m2 os que se mediron na estación meteorolóxica do Observatorio Astronómico Ramón María Aller, centro colaborador da AEMET. Se a eles sumamos os 4,8 l/m2 dos últimos días de xuño e os 35,3 l/m2 dos días de setembro, dan un total de 153,5 l/m2”, una cantidad que afirma que está dentro de los parámetros normales para esta época.

En cuanto a la temperatura máxima, se alcanzó el 18 de julio, con 35,2, seguida de los 34,6 del 6 de agosto, y de los 34,2 del 12 de septiembre. “Neste último mes no que se deron máximas de récord noutros puntos de Galicia, non sucedeu o mesmo en Compostela, xa que noutros meses de setembro se ten chegado a 38,7 (en 2016) ou 38,4 (2006)”, afirma. La temperatura media de julio, (21,5) señala que fue la quinta más alta de las últimas décadas y que no lo fue más “non porque a media das máximas dese mes non fora considerable (27,9, a terceira mais elevada desde 1981), senón porque as temperaturas mínimas do pasado xullo non foron excesivamente cálidas”. Recuerda que los meses de julio es habitual que destaquen también por la temperatura media registrada, como en los casos de 1989 (21,9), 2006 (21,9), 2013 (21,8) y 1990 (21,7).

En mínimas de este verano destacan los 8,8 registrados a primera hora del 30 de agosto, que es la más baja de la estación, seguidos de los 9,2 del 3 de julio y los 9,8 del 31 de agosto. Por último, la noche con la temperatura más elevada fue las del 27 de agosto, cuando no se bajó de los 18,8. Destacan asimismo las mínimas del 11 de agosto (18,6) y del 14 de septiembre (18,5). Por el contrario, las máximas más bajas corresponden al 2 de julio (19,4) y al 17 de agosto, 19,6 grados de temperatura.

CAMBIO DE ESTACIÓN. Un minuto después de las 15.30 h dará comienzo el otoño en el hemisferio boreal. José Ángel Docobo explicó que en ese instante el Sol estará en punto Libra de la eclíptica atravesando el plano del ecuador desde el hemisferio norte de la esfera celeste hacia el sur. “De forma semellante ao que acontece cando se inicia a primavera, estamos en datas nas que teoricamente a noite e o día teñen a mesma duración, de aí a orixe da palabra equinoccio coa que se coñecen estas dúas épocas do ano”, señaló el profesor Docobo.

Entre los fenómenos astronómicos más destacables de este otoño, Docobo destaca “a choiva de estrelas Xemínidas, unha das máis importantes do ano e que terá o seu máximo o 14 de decembro. Nesta ocasión, coa Lúa nova , agárdanse poder observar máis de cen meteoros/hora en lugares sen contaminación lumínica. Outras choivas de estrelas, como as Oriónidas de outubro ou as Leónidas de novembro presentarán menor intensidade”.

De esta forma, Júpiter y Saturno “que agora pódense ver perfectamente a simple vista cara ao sur a primeiras horas da noite, iranse achegando entre eles durante todo o outono para alcanzar a máxima aproximación xusto ao remate da estación. Tamén é interesante facer constar que a Lúa estará aparentemente preto de ditos planetas nuns días en cada un dos vindeiros meses, nomeadamente nos seguintes intervalos: 23-27 de setembro, 21-24 de outubro, 17-20 de novembro, e 15-18 de decembro. Compre así mesmo destacar a conxunción Lúa-Marte visible ao longo de toda a noite do 2 ao 3 de outubro”, señala. El eclipse total de Sol del 14 de diciembre solo podrá verse como tal en Sudamérica, en la Antártida y en el sur de los océanos Pacífico y Atlántico. Asimismo, el 30 de noviembre habrá también un eclipse penumbral de Luna al amanecer, “teoricamente visible en Galicia, pero esta clase de eclipses pasa desapercibida a meirande parte da xente dado que o noso satélite natural segue a verse enteiro inda que con menos luz”.