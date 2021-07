Recrear o Camiño Francés a través de Playmobil

ruta. Área Central recolle o espírito xacobeo con grandes doses de orixanilidade. Faino recreando o Camiño Francés a través dunha representación con máis de 100.000 pezas do coñecido xoguete infantil, Playmobil.

“Con esta iniciativa buscamos acercar, junto con Aesclick, a las familias, a los turistas y especialmente a los peregrinos a una perspectiva diferente del Camino de Santiago, así como la historia, cultura y mitos que existen alrededor de él”, indica o xerente de Área Central, Javier Suárez-Vence.

El Camino de Santiago a vista de Playmobil incluirá un diroma de 48 metros cadrados, visible na esquina vermella de Área Central. A representación contará con tres zonas: a correspondente ao Camiño Francés actual, a centrada na perspectiva máis histórica e outra, focalizada na Lenda Xacobea.

O coordinador desta exposición e representante de Aesclick, Paco Raigón, indica que a mostra ofrecerá “distintas sorpresas, personajes escondidos que no encajan de todo en nuestra representación del Camino y que el público podrá jugar a localizar”. Ademáis, concreta que “desde Aesclick hemos contado con la colaboración del Archivo de la Catedral de Santiago para las labores de documentación, que nos permiten explicar distintos detalles no tan conocidos sobre esta leyenda y que están presentes en el Códice Calixitino. De hecho, esta exposición contará con un texto explicativo sobre la tradición xacobea”.

En suma, unha representación sorprendente e novidosa para este Xacobeo, que se poderá visitar no centro comercial a partir do luns 2 de agosto e non deixará ao público indiferente. X. Fole