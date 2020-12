Recuerdos del Dado entre solos de zambomba

{EL JAZZ ME SATURA MUCHO}

Alelado sobrino, mucho he sentido el reciente fallecimiento del saxofonista don Pedro Iturralde, al que seguía muy de cerca a pesar de que el jazz es un género que me satura bastante. Es más, una vez que fui invitado a una jam session en Praga, hace ya más de treinta años, me entró tanto agobio que arreé un bastonazo al pianista para que parase de tocar después de 45 minutos exactos de teclear una pieza que parecía no tener fin. Los clientes de peor educación se me echaron encima como energúmenos, por lo que me vi obligado a salir huyendo por piernas hacia el Puente de Carlos, donde me camuflé en medio de una banda de blue grass cuyos integrantes iban ataviados, como yo, con elegantes capas y sombreros de época. Gracias a eso pude salvar el tipo, porque uno de los gañanes que me perseguían tenía unos brazos más musculados que los de El increíble Hulk y no paraba de gritar cosas sin dudas desagradables contra mi persona. Considero que los ciudadanos del antiguo telón de acero deberían cuidar más sus bruscos modales, aunque supongo que así lo habrán hecho en los muchos años que llevan ya de desescalada soviética. A mí, Damián, lo que me gusta de verdad es el piano clásico y detesto a los infieles que lo aporrean como si fuese un instrumento diabólico, como ese roquero loco y libertino llamado Jerry Lee Lewis, al que en cierta ocasión vi golpeando las teclas con el talón de sus botas de puntas vertiginosas. Elton John, en cambio, me complace mucho cuando toca Candle in the wind, y también nuestro exalcalde Xerardo Estévez, que sabe interpretar con acierto todo tipo de piezas musicales, clásicas o no, e incluso villancicos. Otra pianista compostelana de primera es Isabel Pérez Dobarro, que ya ha llegado muy lejos y aún llegará más. Recuerdo que una vez, hace ya muchos años, don Xerardo deseó una feliz Navidad a todos los compostelanos tocando un tema tradicional de esas fechas, e incluso a veces se lanzaba a interpretar piezasn el piano a cuatro manos con el maestro Maximino Zumalave, director asociado de la Real Filharmonía de Galicia y virtuoso de dicho instrumento. Voy a telegrafiar a nuestro regidor actual, don Xosé Sánchez, para que haga algo similar esta Nochebuena o en Fin de Año. Y si no sabe tocar el piano, al menos que cante el Tamborilero aporreando un pandero. Ah, qué gran idea he tenido.

{UNA PATADA EN EL CULO}

Como bien sabes, torpe sobrino, yo solo toco la zambomba, y eso que mi recordado padre se gastó durante muchos años un dineral para que me convirtiese en un violinista de renombre bajo la tutela de un amigo suyo, el general Cork, que tenía por costumbre infundir coraje y tranquilidad a sus tropas interpretando piezas de Vivaldi antes de cada batalla. A mí lo que me dio fue una patada en el culo tras un sinfín de intentonas frustradas de que su querido Stradivarius dejase de sonar, en mis manazas, como un gato desquiciado. Ahora, a mi edad, lo que más me gustaría saber tocar es la gaita, y no descarto asistir a clase si don Xosé Luis Foxo acepta la propuesta de convertirse en mi profesor exclusivo. Aunque sigo desde hace mucho tiempo y muy de cerca la trayectoria de la Real Banda de Gaitas de Ourense, con el maestro Foxo al frente, mi admiración es todavía mayor desde que tuve el privilegio de escuchar en directo, desde la plaza del Obradoiro, la solemne y emocionante interpretación que sus miembros hicieron del Himno del Antiguo Reino de Galicia durante el funeral de don Manuel Fraga en la Catedral. Lo que no entiendo, Damián, es por qué el director fue acusado de impulsar más la gaita escocesa que la tradicional gallega, cuando ambas suenan de maravilla cuando el tema merece la pena. Sobre este particular, voy a recomendarte una magnífica película antigua en la que se palpa el orgullo que siempre ha sentido el Ejército británico, y muy especialmente las unidades de las high lands, por este instrumento tan imponente, elegante y ceremonioso. Se trata de Whisky y gloria, rodada en 1960, en la que se narran las vivencias de un veterano y austero oficial que, al final de su carrera, se hace cargo de un regimiento escocés afectado por la falta de disciplina y la pérdida de valores tradicionales. Ya sé que no me harás caso y seguirás colgado de tus absurdos dibujos animados japoneses, pero al menos que consten en acta mis deseos de apartarte del mal y del libertinaje. Dicho queda.

{disco sobre el camino}

Te comentaba al principio, sobrino, que he sentido mucho la muerte de Pedro Iturralde, al que una vez tuve ocasión de ver actuar en directo en el club Dadó Dadá gracias a la amabilidad de mi buena amiga Carmen Eixo y de su marido, Carlos Asorey, que nos dejó hace ya trece años y al que cada vez echamos más de menos. De aquella, Damián, el Dado era un local bohemio y con mucho encanto en el que los clientes se sentían como en casa mientras veían actuar a artistas tan grandes como Javier Krahe, seguramente el compositor más lúcido del último siglo pese a su patente escoramiento a babor y a su vestimenta descuidada, al propio Iturralde o a los instrumentistas más legendarios del jazz a nivel internacional. Todo ello viéndoles las caras a pocos metros de distancia y disfrutando de un Habana Club añejo y de un buen Montecristo. Has de saber, además, que allí se grabaron discos tan importantes como el que don Pedro, gracias al empuje de Carmen Eixo, dedicó al Camino de Santiago, una joya que suele escuchar con devoción cuando tengo pesadillas con Pablo Iglesias y necesito calmarme con actividades relajantes. Pronto te enviaré, a través de mi porteador particular, una copia del disco y otra del filme Whisky y gloria. A ver si logro hacer de ti un hombre de provecho. Te dejo. Altas responsabilidades diplomáticas requieren mi atención.