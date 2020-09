Red de buses urbanos: mañá entra en vigor o horario de inverno

Santiago. Os novos horarios de transporte urbano correspondentes á tempada de inverno entran mañá, 10 de setembro, en vigor. Cómpre destacar que non mudan os horarios con respecto ás anteriores tempadas de inverno, dado que a pesar da importante baixada no número de usuarios, debido á situación derivada da crise sanitaria xerada pola covid-19, o Concello entende necesario, unha vez se retoma a actividade escolar, manter o mesmo nivel de servizos que garantan a mobilidade das persoas. Así mesmo, reforzaranse os servizos a zonas escolares, para evitar a saturación dos mesmos que se viña producindo nas horas puntas.

Os vehículos son desinfectados e ventilados e contan con xel hidroalcólico. Con todo, unha vez máis, a Concellería de Mobilidade apela á responsabilidade individual, lembrando o uso obrigatorio da máscara, sin a cal non se poderá viaxar no autobús. Tamén fai un chamamento a ocupar a totalidade do espazo do autobús, evitando as concentracións nas partes dianteiras e centrais. redac.