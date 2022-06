Redescubriendo Santiago ‘no tempo’

El Xacobeo 2021-2022 no deja de sorprender, y así lo demuestra tras la puesta en práctica de su última iniciativa, Cidades no tempo, un proyecto cuyo propósito es adentrar al público en la historia y la evolución de Santiago, proporcionando un viaje de siglos a través de la ciudad. El objetivo principal de esta exhibición es mostrar las costumbres y el encanto compostelano mediante la exhibición de cien joyas, de las que cabe destacar el libro más antiguo conservado en Galicia como especial reliquia.

La inauguración de esta exposición tuvo lugar la mañana de ayer en la Sede de Afundación bajo el nombre de Santiago de Compostela no tempo, comisariada por Manuel Gago y a la que asistieron el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez; el director gerente de Afundación, la Obra Social Abanca, Pedro Otero, el rector de la USC; el arzobispo, monseñor Julián Barrio y otras muchas autoridades.

Esta exhibición supone para la ciudad compostelana un repaso por toda su historia y cultura, así como sus vivencias, costumbres y relaciones. Sin embargo, la capital gallega no es el único lugar en el que podemos acceder a estas muestras, sino que Santiago de Compostela no tempo constituye la primera de las siete muestras que forman parte del proyecto. En este sentido, Cidades no tempo reúne siete exposiciones, una por cada una de las principales ciudades gallegas.

CIEN HISTORIAS. La muestra deleita a los espectadores mediante la construcción de un relato apasionante que ofrece la oportunidad perfecta al público de contemplar objetos extraordinarios, además de poco accesibles. Las piezas son obras de arte únicas que incluyen, a su vez, otras obras procedentes del extranjero. Entre ellas se puede encontrar desde objetos históricos icónicos, grabaciones o documentación antigua -que desvelan puntos claves sobre la vida y tradiciones de la ciudad-, hasta vídeos y fotografías. Todas estas piezas se complementan además con una dimensión multimedia, siendo esta una perspectiva fundamental a la hora de recrear la presentación y configuración de los principales polos de Compostela, así como su gobierno, universidad y, cómo no, la Catedral. Estos factores son, una vez más, lo que hace de Santiago la ciudad cultural por excelencia ya que supone la meta del Camino, lo que la convierte en una de los destinos culturales más relevantes.

Otra pieza muy curiosa es la campana de la universidad, que data del año 1600 y pertenece a esta institución académica. Esta se usaba en sus tiempos a modo de reloj de la vida estudiantil. Además, en una ciudad tan rica en arquitectura religiosa, representa una de las pocas campanas laicas.

Asimismo, entre vitrinas se pueden encontrar dos relicarios de los siglos XI y XIX, piezas internacionales cuya procedencia es Bélgica. Estas son testimonio del traslado de un pequeño fragmento de las reliquias del apóstol a Lieja en 1056.

EL LIBRO MÁS ANTIGUO CONSERVADO EN GALICIA. Entre las reliquias que se pueden encontrar en esta exhibición de joyas extraordinarias cabe destacar el Libro de horas de Fernando I (1055), posiblemente la obra más antigua conservada en Galicia. Este volumen, custodiado en una cámara acorazada por la Universidade de Santiago, lleva sin ser expuesto al público por lo menos veinte años.

UN ÉXITO. Este complejo proyecto expositivo supone todo un éxito para la ciudad compostelana. “Se trata de una oportunidad única para la vecindad”, manifiesta el concelleiro de cultura, Román Rodríguez, así como para los turistas y visitantes, que tendrán la oportunidad de redescubir Santiago “a través de los relatos de las piezas tan especiales que nos presenta la muestra”.

Asimismo, hace especial hincapié en su originalidad, ya que se trata de “una propuesta que nos permite comprender cómo se vivió y convivió a lo largo del tiempo y hasta la actualidad en la capital gallega”.

Por otro lado, Pedro Otero no pudo evitar mostrar su satisfacción al ser Afundación la sede para llevar a cabo dicho proyecto. Esta muestra, afirma “permite contemplar con claridad el poso cultural y educativo que determinó desde el inicio el carácter de la capital de Galicia”, una ciudad que “fue un receptáculo de las nuevas propuestas en ámbitos muy diversos del conocimiento y que actuó de catalizador hacia el resto del territorio”, destaca.

“De lo que no cabe duda es que se trata de una iniciativa diferente”; así lo afirma Manuel Gago, el encargado de la exposición. “A través de una experiencia multimedia”, manifiesta, se propicia que el público se sienta “parte de ella” y que pueda “interactuar con las piezas explorando la historia que se narra a través de ellas”.