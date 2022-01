Reforzo cultural cos novos membros da Academia Xacobea

A Academia Xacobea celebrou onte a sesión solemne de apertura do curso 2022 que acolleu o acto de ingreso dos novos académicos da institución: a profesora de Dereito Administrativo da Universidade de Santiago e secretaria do Grupo Compostela Universidades, María Teresa Carballeira; e o investigador Luís Ferro.

María Teresa Carballeira leu o seu discurso de ingreso na Academia Xacobea, no que abordou A contribución do dereito contemporáneo ao Camiño de Santiago. Partindo do compoñente cultural, a profesora da USC examinou o problema da protección física do Camiño con especial atención ás accións degradantes na súa contorna. Tamén destacou a necesidade de avanzar xuridicamente en aspectos como o benestar do peregrino e a protección das súas achegas culturais contemporáneas. E resaltou a obrigación de recoñecer o legado intanxible do Camiño, que igualmente merece ser tutelado e transmitido ás futuras xeracións.

Luís Ferro centrou a súa intervención na historia do Camiño da Geira e dos Arrieiros e no proceso levado a cabo nos últimos anos para lograr o seu recoñecemento oficial. Ferro lembrou que a existencia desta ruta de peregrinación está documentada desde o século XV, detallou outras probas patrimoniais e toponímicas da tradición xacobea estradense e repasou algunhas das investigacións e publicacións realizadas permitiron recuperar a ruta e lograr o seu recoñecemento por parte da Igrexa.

Como presidente da Academia Xacobea, Xesús Palmou agradeceu o apoio das institucións e destacou que as difíciles circunstancias propiciadas pola pandemia non impediron á entidade seguir desenvolvendo a maior parte das súas actividades programadas durante o pasado ano. Así, lembrou a exitosa celebración do Primeiro Congreso Mundial Xacobeo, a participación da Academia en foros diversos en cidades como Logroño, Oviedo, Madrid e Cartaxena de Indias, e as convocatorias do primeiro premio de ensaio e do segundo premio de novela da entidade.

Gregoria Cavero, académica e catedrática de Historia Medieval da Universidade de León, foi a encargada de pronunciar a lección maxistral.