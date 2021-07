Desde que la línea 6 de la red municipal de autobuses comenzó a cubrir el recorrido al aeropuerto, tras la pérdida de la concesión con la empresa Freire, las quejas no han hecho más que aumentar. Los primeros meses del año no trajeron consigo grandes problemas en este sentido, pero la paulatina recuperación de la movilidad, con el incremento de turistas y peregrinos en Compostela, fue provocando colapsos en los recorridos del autobús.

Para intentar resolver la situación, el alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, anunció ayer en rueda de prensa que el Concello dio orden ayer mismo de reforzar esta línea. Bugallo no entró en los pormenores de cómo será ese refuerzo, pero sí deslizó que se tratará de un aumento del número de vehículos que cubren el recorrido que va desde los Tilos hasta Lavacolla, y no tanto de un refuerzo de frecuencias. Asimismo, tras las protestas vecinales, el alcalde insistió en que el colapso se produjo por las limitaciones de aforo en el transporte de viajeros -que afectan a las plazas de pie, no a las sentadas-, y no así por la supresión del servicio especial al aeropuerto.

“Non se trata dun problema de prazas senón das limitacións actuais de aforo pola pandemia. No caso dos autobuses demos hoxe instrucións para reforzar o servizo e intentar suplir con máis unidades. A normativa legal autoriza un aforo de 50-60 % de capacidade. Por suposto iso traerá custes adicionais, pero ten que ser así”, insistió el alcalde. Entre las reclamaciones realizadas por los vecinos las últimas semanas, la mayoría se centraban en que en zonas como las de San Lázaro -por donde sigue la ruta tras la vuelta desde el aeropuerto- no se podían subir porque el vehículo continuaba el paso sin realizar la parada al encontrarse ya al completo.