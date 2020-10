Refuerzo para Protección Civil ante posibles aglomeraciones

Dos aspectos fundamentales que preocupan en este momento de pandemia sanitaria son evitar las concentraciones de personas, especialmente en espacios cerrados, y mantener al mismo tiempo el ritmo de la economía. En este último punto los turistas juegan un papel fundamental. La capital gallega vive el próximo año su Xacobeo 2021, en el que se prevé que crezca el número de visitantes y de peregrinos que llegan a Santiago a través de las diferentes rutas del Camino. Con esto en mente, el Concello de Santiago ha firmado un convenio con la Xunta y con la Diputación que sella la incorporación de tres vehículos a la agrupación de Protección Civil.

En un acto que tuvo lugar ayer a media mañana en el Pazo de Raxoi, el alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo; el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Justicia y Turismo, Alfonso Rueda; y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; acordaron la inversión de 120.000 euros destinados a adquirir un vehículo todoterreno, otro todocamino y un furgón. Estos tres vehículos se incorporarán a las tareas habituales que realizan los servicios de emergencias tanto en el ayuntamiento de Santiago como en los ayuntamientos limítrofes, con la vista puesta en posibles actos multitudinarios. Además, la administración va a poner especial empeño en la seguridad en el Camino, en medio de la situación sanitaria actual.

“Este é un pequeno paso máis na colaboración en materia de emerxencias que temos iniciado co Concello de Santiago e a Xunta, e nese camiño nos seguiremos atopando porque a Deputación estará sempre ao carón das institucións nunha materia tan importante como o son as emerxencias e a prevención de riscos”, destacó González Formoso. Los próximos meses serán claves al concentrarse dos circunstancias significativas: la llegada de la Navidad, para la que el Concello ya estudia fórmulas alternativas en actos como la cabalgata de Reyes, tal y como ha adelantado este periódico; y el inicio del próximo Año Santo a partir del 31 de diciembre. En este sentido, Alfonso Rueda aseguró durante la firma del convenio que “Protección Civil e o Servizo de Emerxencias terán unha labor fundamental durante a celebración do Xacobeo 2021”.

El próximo año se presenta como una oportunidad para que el sector turístico intente recuperarse tras las pérdidas que se arrastran desde el mes de marzo. Así, ya hay programados diferentes eventos en torno a la celebración del Año Santo que necesitarán de un refuerzo especial de seguridad ante la previsión de que no se haya podido recuperar la total normalidad debido al covid-19. “Estou convencido de que o ano que vén teremos unha recuperación notable no fluxo da chegada de visitantes e peregrinos polo tanto debemos estar preparados para acollelos e prestarlles a maior atención e o mellor servizo posible, facendo que se sintan seguros”, indicó el alcalde.

Sánchez Bugallo hizo también hincapié en que, ante el actual escenario, cobra más importancia el trabajo conjunto entre administraciones en materia de seguridad, a la vez que agradeció a Xunta y Diputación su colaboración. Ambas administraciones aportan 55.000 euros cada una, mientras que los 10 mil restantes los asume el Concello.

El importante papel que realiza en este momento Protección Civil en situaciones de concentración de público se pudo ver en el pasado Apóstol. El consistorio mantuvo la mayor parte de actos previstos, como conciertos o espectáculos infantiles. En ellos, el personal de emergencias se encargó de vigilar el aforo, así como de controlar el uso de la mascarilla y de evitar aglomeraciones en los baños públicos instalados. Algo que también ocurrió en otros conciertos enmarcados en festivales como el Feito a Man.

La seguridad de los peregrinos durante el verano fue otro de los asuntos que más preocuparon a las autoridades. De hecho, se han puesto a disposición del usuario herramientas como la destinada a controlar el número de plazas disponibles en los aforos o la que permite obtener en línea los formularios para sellar la ansiada Compostela.