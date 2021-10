Regresa a Amio el salón del vehículo de ocasión con numerosas gangas

Santiago. Siguen existiendo reticencias sobre los coches eléctricos y desde la organización Dolecer Eventos explican al CORREO GALLEGO las ventajas y desventajas que tienen los automóviles con estas características, ya que “si son 100 % enchufables quizás la gente tiene más miedo que al híbrido enchufable. Este último tiene una ventaja muy grande, que de hecho se está viendo porque nunca te va a dejar tirado porque también funciona con carburante”. Asimismo, Fabián Saavedra cuenta que “el híbrido es para personas que se desplazan en distancias cortas, es decir, pocos kilómetros al día”. Estos vehículos pueden circular todo el día en eléctrico sin necesidad de carburante.

El organizador de la 8º edición del Salón VO Vehículo explica que el perfil de los automóviles 100 % eléctricos no está enfocado para personas que realicen viajes largos porque es inviable su recarga. Además recalca que “en España las recargas no son todo lo eficientes que deberían”. Por eso, explica que “si tú tienes una autonomía de 500 kilómetros y quieres ir a Madrid, no llegas; en cambio, si tuvieras un punto de parada en el que te tomas un café y tienes para 300 km más, pues nadie dudaría en comprarse un coche de este tipo”.

La leyenda negra que persigue a los coches eléctricos es algo que, según Fabián Saavedra, está cambiando. Cuenta que “los precios se están ajustando mucho más. Hace tres años, efectivamente, un coche eléctrico costaba mucho dinero”. Sin embargo, subraya que “a día de hoy tenemos híbridos enchufables y eléctricos dentro de precios razonables. Es como todo, la tecnología va avanzando”, sentencia el experto.

Según Forbes, basándose en un informe de Schmidt Auto, la aceleración de las ventas de vehículos eléctricos (VE) en Europa occidental superará el millón por primera vez en 2021. Después se ralentizará, a medida que se restablezca la normalidad en el mercado de motores de combustión interna (ICE) tradicional. j.e.c