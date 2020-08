Regresa la música al Gaiás tras el parón del Apóstol

Conciertos. Vuelve el ciclo de conciertos de Atardecer no Gaiás tras una semana de parón debido a los espectáculos culturales de las fiestas del Apóstol. Así, tras el paso de varios de los referentes musicales gallegos del momento por la plaza central de la Cidade da Cultura, como los integrantes de Verto, o la cantante porriñesa Xoana, este jueves llega al escenario del Gaiás la conocida artista Guadi Galego. Con una trayectoria a sus espaldas al alcance de muy pocos, la de Cedeira puede presumir de contar e su palmarés con multitud de premios y reconocimientos, tanto de su etapa como vocalista de Berrogüetto, como en su carrera en solitario. El concierto, para el que ya no quedan entradas y que promete no dejar a nadie indiferente, está programado para las 21.00 horas. Constará de una recopilación de algunos de sus temas más reconocidos, además de las canciones de Immersión, su último disco galardonado con el Premio Promoción de la Realidad Plurilingüe del Estado Español. Tras ella, le tocará el turno a Marcos Teira con el Quinteto Nós, que actuará el día 13 de este mes. Después dani, el día 20; Budiño, el 27; y, el 3 de septiembre, Son Trío, la banda de jazz folk formada por Su Garrido Pombo, Katerina Linke y Susanna Blanco que pondrá el broche de oro a una edición del Atardecer no Gaiás que ha sabido sobreponerse a todas las dificultades y que, apostando por grupos locales, ha conseguido completar el aforo de todos espectáculos. De momento, tanto asistentes como artistas parecen satisfechos con los resultados del ciclo y destacan la importancia de este tipo de iniciativas para la recuperación del sector cultural. ECG