Rehabilitación dunha escola para ser sede da Asociación de Persoas Sordas

Benestar. O alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, acompañado polas concelleiras de Urbanismo, Mercedes Rosón; e de Políticas Sociais, Mila Castro, visitou a antiga escola unitaria de San Marcos, cedida á Asociación de Persoas Sordas de Santiago de Compostela (APSSC) para a realización de distintas actividades; e da que agora se vai renovar esa cesión por outros catro anos. Nos últimos meses, a entidade levou a cabo traballos de acondicionamento e adecentamento no inmoble que o presidente da entidade, José Antonio Pais, e a vicepresidenta, Mari Luz Muíña, lles mostraron. Entre as obras destacan traballos de limpieza e pintura exterior e interior, a unión dos dous baños e reforma para dotalo de accesibilidade. Tamén se levantou o antigo chan, cambiáronse as portas, e se instalou illante. ecg