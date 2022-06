Reivindican el Camino como lugar para el encuentro y la unión en un momento complicado para Europa

Un grupo de eurodiputados de diferentes países participaron ayer en la capital gallega en las jornadas de estudio Los Caminos de Santiago y otros itinerarios culturales: Visiones desde Europa, donde pusieron en valor el Camino de Santiago como un lugar de “encuentro y unión” en un momento que reconocen “complicado” para Europa.

La delegación estuvo encabezada por el gallego Francisco Millán Mon, presidente del intergrupo Patrimonio cultural europeo, Camino de Santiago y otras rutas culturales europeas, junto a la portavoz del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, quien señaló que el Camino de Santiago es “la unión y el encuentro de todos los europeos”. “Venimos a poner en valor el legado del Camino históricamente, culturalmente y patrimonialmente, pero sobre todo las raíces del Camino, que son las raíces de Europa; la integración y la construcción de Europa y de la Unión Europea basadas en la convivencia, la paz y la libertad”, argumentó la portavoz popular. Asimismo, Montserrat afirmó que la Unión Europea es “una historia de éxito” y que esto se ha demostrado con la pandemia, cuando, en su opinión, “Europa ha sido capaz en tiempo récord de investigar una vacuna, hacer una compra masiva, exportarlas a terceros países y también poner en marcha medidas como los fondos europeos para no dejar a nadie atrás”.

Por su parte, el presidente del intergrupo, el gallego Francisco Millán Mon, destacó “la importancia europea de los caminos” y deseó que este encuentro sirva también para “sensibilizar” de la importancia del Camino y también para que los eurodiputados “conozcan de primera mano” las diferentes rutas jacobeas. A estas jornadas también asistieron otros eurodiputados como Pilar del Castillo, Juan Ignacio Zoido, Leopoldo López Gil y Gabriel Mato, así como representantes en el Parlamento Europeo de Croacia, República Checa, Hungría, Italia y Portugal.

CARTOGRAFÍA. Por otra parte, la eurodiputada Dolors Montserrat trasladó que la Asociación de los Amigos del Camino les solicitó “conseguir una cartografía definitiva de todos los caminos de Santiago y de todos los caminos europeos”. Haciendo referencia a esta cuestión, la portavoz del PP en la Eurocámara indicó que se llevan a casa “estos deberes” y aseguró que está convencida de que conseguirán llevar a cabo esta interesante demanda.

En la inauguración de estas jornadas de estudio, en el Museo das Peregrinacións, participó junto al alcalde y a Millán Mon la directora xeral de Turismo, Nava Castro, quien destacó la “riqueza” que genera el Camino “en el ámbito de los derechos humanos” y por el “intercambio cultural”. Por eso, aseguró que este encuentro es “importantísimo” porque “hace patente que el Camino de Santiago fue el primer itinerario cultural europeo” y reivindicó que la Unión Europea es “fundamental”. Asimismo, quiso puntualizar que la Xunta no quiere convertir el Camino en “un parque temático”, sino “llenarlo de vida”. En este sentido, afirmó que la Praza do Obradoiro es la plaza “más emotiva, feliz e ilusionante del mundo”.

REGIDOR LOCAL. Por su parte, el alcalde de la capital gallega, Xosé Sánchez Bugallo, se mostró agradecido con los europarlamentarios que “dende hai 30 anos traballan a favor dos Camiños de Santiago”. “Transmiten a idea de que o Camiño de Santiago é o camiño para a recuperación de Europa”, remarcó el regidor.

ALCALDE. Durante esta jornada inaugurativa, Bugallo también hizo hincapié en que Europa se ha ido construyendo alrededor de esas rutas de peregrinación hacia Compostela que salían desde los distintos países del viejo continente. El alcalde explicó que “durante moitos séculos, en todos os territorios de Europa establecéronse decenas de rutas de peregrinación cara Santiago, que implicaron a construción da maior rede hospitalaria coñecida na historia da humanidade, o desenvolvemento dun dereito de xentes que facía que unha persoa, falara a lingua que falara e viñera de onde viñera tiña dereito á protección de vir e volver pacificamente á súa terra”. Sin embargo, añadió, “os Camiños de Santiago medran tamén como un espazo de convivencia entre persoas distintas” y que “creo que iso posibilitou o éxito actual” de las rutas jacobeas. “Que persoas dos cinco continentes, de máis de 180 países, de relixións e culturas completamente diferentes atopen o seu punto de encontro nos Camiños de Santiago, seméllame algo extraordinario”, explicó. “E na crise que hoxe está vivindo Europa, os Camiños tamén teñen moito que ofrecer: como espazo de encontro colaborativo entre toda a cidadanía europea, sexa cal sexa a súa forma de pensar, a súa relixión ou a súa ideoloxía política”. “Pero tamén”, continúa, “son punto de encontro para que todos reflexionemos sobre o que nos une aos europeos”.

RECEPCIÓN. Tras la inauguración de las jornadas, los eurodiputados se desplazaron hasta el Hostal de los Reyes Católicos, en la Praza do Obradoiro, donde fueron recibidos por el vicepresidente segundo de la Xunta de Galicia, Diego Calvo.

Calvo saludó a los participantes y señaló la gran importancia que representa el Camino de Santiago “en la construcción de la identidad europea”, ya que “supone un espacio de cooperación, encuentro y valores comunes”. Los eurodiputados concluirán hoy este encuentro con una visita a la Catedral, a sus cubiertas y al Pórtico de la Gloria. Y, como broche, asistirán a la Misa del Peregrino.

La programación de esta iniciativa dio comienzo hace dos días con una pequeña caminata desde el Monte do Gozo hasta la Praza do Obradoiro. Además, los parlamentarios realizaron la denominada Ruta Traslatio por la ría de Arousa, que conmemora la llegada del cuerpo del Apóstol Santiago a Galicia, y no dudaron en aprovechar la ocasión para realizar también visitas a Pontevedra y Sanxenxo.