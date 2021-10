Rejas a la espera de las obras en la rúa do Pombal

reparación. La reparación del muro de la Alameda en la rúa do Pombal sigue en dos fases diferentes. Por un lado, la propiedad de los terrenos más próximos a la travesa do Cruceiro do Gaio, donde el Ayuntamiento tuvo que intervenir de urgencia después de un desprendimiento de tierra que llegó a la carretera. Ahora, después de estabilizado el talud, se ha colocado un muro de piedra junto a la acera y una reja para completar el cierre que ha despertado la expectación de los que pasaban por la zona. Aún así, el Ayuntamiento explica que este arreglo cuenta con el visto bueno de la Comisión Asesora del Casco Histórico. Por lo que se refiere a la parte más alta de la calle, el problema es que hay una parte de propiedad pública, la más próxima a la calle, y otra de propiedad privada, de forma que es necesario arreglar los dos para que el muro tenga la suficiente consistencia y no haya problemas de estabilidad, en concreto, colocar un sistema de drenaje en los terrenos. El Ayuntamiento ya tiene ultimado el proyecto para arreglar su parte, y ahora falta que la propiedad privada concluya el suyo y lo presente para la aprobación municipal. A partir de ahí se podrá comenzar a realizar el arreglo de una zona que lleva vallada desde 2019, cuando se produjeron los primeros derrumbes, a los que siguieron los de Bonaval, que obligaron a realizar un estudio de todos los muros. ecg