Remarcan que los vecinos de Mallou siguen en contra de la parcela elegida para la nueva plataforma logística

mallou. Mientras se agota el plazo marcado por el Gobierno local para que los grupos municipales se posicionen a favor o en contra de la nueva plataforma logística en Mallou, el BNG recordó que los vecinos siguen oponiéndose a su ubicación en la parcela seleccionada para llevar a cabo la obra, después de una reunión mantenida con los miembros de la asociación A Casa Agraria.

“Houbo unha mostra esmagadora de que a inmensa maioría do barrio non quere alí a plataforma loxística. Quérea, pero considera que ese non é o lugar adecuado”, señaló Goretti Sanmartín, portavoz nacionalista.

Elementos como la proximidad a las viviendas o la falta de definición del proyecto, apuntó, son aspectos claves que llevan a la negativa de los habitantes de la zona.

“Non se sabe como vai funcionar, cal vai ser a súa xestión, en que momento vai traballar, nin cales son os accesos”, detalló, a la vez que destacó que “non houbo unha planificación clara a respecto da súa mobilidade nin un estudo de tráfico do que iso podía supor”.

Por ello, entienden, hay tiempo suficiente para buscar una alternativa, más lejana a las casas y que encuentre un consenso en los partidos de la oposición.

“Non vale cruzar os brazos e logo dicir que non dá tempo, deberíase estar pensando e traballando nunha parcela alternativa”, comentó, instando a Raxoi a ponerse manos a la obra para encontrar una solución, teniendo en cuenta las impresiones que recibió durante su encuentro con los vecinos, porque “buscar outra parcela non significa perder os cartos da axuda concedida”.

“Por parte do BNG actuamos sempre con honestidade, con clareza e de fronte; esa non nos pareceu unha localización adecuada e escoitamos o sentir da veciñanza en distintas ocasións, que rexeita esa localización”, concluyó, dejando entrever su negativa a la propuesta del Gobierno. ecg