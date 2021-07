Remata a programación cultural de USCénica

CONCERTO. USCécnica rematou onte a súa programación de 2021 cun concerto de peche. En opinión de Roberto Salgueiro, director de USCénica, a continuidade por segundo ano deste programa cultural é “unha boa noticia para o teatro, para a Universidade e para a cultura”. Así o manifestou no transcurso dunha xuntanza que o reitor Antonio López mantivo cunha representación dos artistas escénicos e musicais que interviñeron nas últimas semanas no ciclo e na que tamén participaron Valentín García Gómez, secretario xeral de Política Lingüística; Mercedes Rosón, concelleira de Acción Cultural; Xurxo Couto Rodríguez, deputado provincial de Cultura da Coruña; e Mar Lorenzo, vicerreitora de Igualdade, Cultura e Servizo, institucións que apoiaron o desenvolvemento do programa. O reitor agradeceu o traballo realizado polas distintas compañías así como o esforzo de dar continuidade a unha actividade que pon en valor a cultura como punto de encontro. ECG