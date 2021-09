Rematada a senda peonil de Paredes de Laraño para mellorar a seguridade

Santiago. O alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, acompañado do concelleiro de Medio Rural, José Manuel Pichel, e dunha representación da directiva da Asociación de Veciños A Xunlla, supervisou onte o remate das obras da senda peonil e reforzo da calzada en Paredes de Laraño”, nas que se investiron 126.420 euros.

Esta actuación, que tivo un prazo de execución de catro meses, enmárcase dentro do plan POS+ que desenvolve a Concellería de Medio Rural, en coordinación coa Deputación da Coruña. O investimento, segundo explicou Pichel, permitiu prolongar a beirarrúa existente na rúa da Xunlla, conectándoa “de forma segura coa parcela onde se atopa o centro sociocultural da parroquia e a escola infantil do Rial”.

Ademais, mellorouse o acceso peonil ás vivendas existentes no tramo. No tramo correspondente á estrada Bugallido-A Barcia “mellorouse tamén o pavimento de rodaxe da calzada”. O concelleiro de Medio Rural agradeceu a colaboración da Asociación de Veciños de A Xunlla, no referido ás afetacións de bens dos titulares das parcelas e vivendas lindantes. Por parte da asociación veciñal estiveron presentes nesta visita a presidenta Lucita Rey; a vicepresidenta Pilar Mayo, e o tesoureiro da entidade, José Manuel Martínez. Por outra banda, a Concellería está traballando na redacción do proxecto construtivo para a ampliación da ponte do río Sar situado na rúa da Xunlla, que actualmente soporta unha elevada circulación de vehículos. REDACCIÓN