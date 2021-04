Rematan a reparación das cubertas da igrexa de San Martín Pinario

obras. No marco do programa de restauración de monumentos do Consorcio de Santiago, o organismo interadministrativo acaba de rematar as obras de reparación das cubertas da igrexa de San Martiño Pinario, por un importe global de 114.950 euros. A empresa adxudicataria foi Rehabita Gestión Integral de Rehabilitaciones y Restauración, S.L. O responsable deste proxecto é o arquitecto da Oficina Técnica do Consorcio de Santiago

Ramón Fernández Hermida. Explica que o obxectivo principal desta actuación era evitar a entrada da auga da choiva cara ao interior dos muros das capelas da Nosa Señora do Socorro, Santa Catalina e Santa Escolástica. “Interveuse nas súas cubertas, ao tempo que se realizou unha limpeza e rexuntado das súas fachadas e das fachadas da nave central da igrexa que son accesibles desde estas cubertas”. s.c.