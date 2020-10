Remodelación de la rúa dos Concheiros: las obras comienzan en una semana

Proyecto. Las obras de remodelación de la rúa dos Concheiros, un proyecto que inicialmente estaba incluido en el plan de mejora e integración paisajística de las entradas del Camino en la ciudad, pero que finalmente se decidió que sea Raxoi quien lleve a cabo los trabajos, comenzarán el 7 de noviembre. Destaca que sobre el proyecto original se introdujeron toda una serie de cambios reclamados por los vecinos, que querían que esta zona, densamente habitada y con gran actividad comercial, mantuviera su condición de barrio y no se convirtiese en un mero tramo del Camino. No obstante, el vial experimentará una transformación a fondo, y dirá adiós a los antiguos adoquines, no demasiado aptos para el actual tráfico rodado. De esta forma, el pavimento de la calzada pasará a ser de rodadura de hormigón bituminoso, similar al que ya existe en otras zonas del casco histórico.

Asimismo, las aceras también tendrán parte de hormigón y de losas graníticas, y se mantendrán lo que se denominan “franjas de respeto” de adoquín. También de piedra granítica serán los alcorques para acoger los árboles con los que se dotará a la calle, y que contarán con sistema de guiado de raíces, para evitar que levanten la acera. ecg