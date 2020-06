Remodelación del Hórreo con carril y dársena de buses junto a la estación

La estación intermodal contará con carriles bus a ambos lados. Además del que ya está colocándose en la rúa Clara Campoamor, que servirá de principal acceso a la estación de autobuses que está finalizando la Xunta, también está previsto habilitar otra zona en O Hórreo.

Según explicó el alcalde a EL CORREO GALLEGO, la intención es mejorar el carril ya existente en la acera más próxima a la estación en sentido norte, que actualmente sirve solo para el transporte urbano, y que apenas tiene uso, porque las líneas que van al aeropuerto entran en la estación y salen ya en la avenida de Lugo.

El objetivo es que tenga más rendimiento, concretamente, con el traslado de las líneas de transporte metropolitano que actualmente estacionan en la rúa da Rosa, con lo que pasará a tener pleno rendimiento, en lugar de estar infrautilizado como en la actualidad. Habitualmente, en él casi hay más vehículos particulares estacionados temporalmente que buses circulando.

La construcción del paso subterráneo entre Cornes y la avenida de Lugo ha supuesto un considerable descenso del número de vehículos que circulan por este tramo del vial, de forma que salvo en la rotonda de Galuresa, los cuatro carriles con los que cuenta la calle no suelen registrar retenciones.

También está previsto completar esta remodelación habilitando una dársena a la altura de la entrada de la pasarela peatonal. Tras una reunión técnica entre la Xunta, Adif y el Ayunta- miento, se acordó su colocación en este punto, completando así las comunicaciones externas de la futura estación intermodal, ya que así quedarían a escasa distancia todas las modalidades de transporte.

Los técnicos municipales ya están trabajando en la reforma del vial para encajar tanto los cambios en el carril como la zona de estacionamiento para estas líneas.

al mismo nivel Con estos nuevos cambios, además del ferrocarril, en el entorno de la explanada de Renfe estarían las líneas urbanas, las metropolitanas y las interurbanas en la estación de buses. Y a uno y otro lado de la pasarela, que en este caso, además, entroncará con el Hórreo al mismo nivel de la calle, un poco antes de las escaleras de piedra y el nuevo ascensor que conecta con la explanada y las paradas de taxis existentes en el recinto ferroviario.

Por el extremo contrario, donde hay un fuerte desnivel, además de otro ascensor entre la pasarela y Clara Campoamor, tambien están recogidos en el proyecto dos tramos de escaleras mecánicas para conectar con la calle, y también con la nueva terminal de autobuses.

En su momento estaba prevista la construcción de un paso inferior bajo las vías del ferrocarril entre O Hórreo y Clara Campoamor, lo que hubiera supuesto una considerable mejora al permitir el acceso directo a la estación de autobuses desde la SC-20. Pero durante el pasado mandato esa propuesta fue desechada, y ahora es totalmente inviable, ya que el espacio que estaba previsto, con entrada desde la explanada, actualmente está ocupado por la ampliación de los pasos subterráneos, con ascensores y cabinas de control, entre los diferentes andenes con los que cuenta la estación de ferrocarril.

De ahí que se haya optado por habilitar un carril bus en Clara Campoamor que, dada la premura de tiempo, solo discurrirá en un sentido, desde la rotonda de Sar hasta la de Pontepedriña, en el lado más próximo a la estación. Además, habrá dos carriles para coches, uno en cada sentido, y un doble carril bici en paralelo a Brañas de Sar.

La obra ya estaba proyectada en el anterior mandato y cuenta con financiación de los Fondos Europeos, por lo que el actual gobierno municipal, cuando tomó posesión en junio de 2019, le quedaba poco margen de maniobra para cambiar el anterior proyecto, donde no estaba previsto este carril bus, sino una duplicación de carril frente a la estación y regulación semafórica del cruce. Una propuesta que no aprobaba la Xunta, por considerar que no garantizaba la fluidez del tráfico, desde el momento en el que serán muchos los buses que entren y salgan cada hora. Otra opción, que era construir una rotonda a la entrada de la terminal, también fue desechada, porque existe un gran desnivel con Brañas de Sar que solo se podría salvar con un orbital, que se saldría del presupuesto.