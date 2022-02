Reparación do pavimento da Rúa Nova a partir do luns

Santiago. A partir do próximo luns, 14 de febreiro, quedará cortada ao tráfico, polo prazo dun mes, a Rúa Nova no tramo comprendido entre a rúa Tras Salomé e a rúa Xelmírez por mor dos labores de mantemento e reparación dos pavimentos do recinto intramuros da cidade histórica, tal e como informou onte o pazo de Raxoi nun comunicado.

A Rúa do Vilar permanecerá tamén pechada ao tráfico ata o vindeiro 11 de febreiro por mor da instalación de cámaras de tráfico, dentro do proxecto SMARTiAGO que inclúe a zona monumental. O paso peonil permitirase en todo momento. O Concello de Santiago prega á cidadanía que desculpe as molestias que estas alteracións lles poidan ocasionar. ECG