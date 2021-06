Repaso de Verea por el ninguneo del PSOE a Santiago

“La falta de compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con el Xacobeo y con Santiago es evidente; no hay ni compromiso político ni institucional ni económico”. Así de tajante se mostró el presidente del PP en Santiago, Borja Verea, y puso como ejemplo el traslado de la presentación del Plan Nacional a Oviedo.

Por ello, afirmó que “nos sorprendió también la reacción del Concello de Santiago, del alcalde del Partido Socialista en la ciudad, diciendo que no quiere entrar en polémicas”. Una actitud que recordó que también había tenido cuando los presupuestos del Estado “destinaron 0 euros al Xacobeo y a Santiago y repartían millones a otras ciudades como Barcelona”.

“No se trata de entrar en polémicas, a nadie le gusta, a mí tampoco, se trata de defender o no la ciudad, y la obligación de un alcalde es hacerlo como máximo representante de los vecinos”, afirmó, señalando que “tendría que ser el primero en denunciar estas cuestiones, y en llamar al orden a sus compañeros de partido”, señaló.

Además, incidió en que “no es una situación puntual, sino que se está repitiendo”, y que son “muchas las ocasiones” en las que Sánchez Bugallo “pone por delante los intereses del partido y no los de la ciudad” , una forma de actuar que calificó de “preocupante”.

En este sentido, Verea incidió en que el reciente boletín en el que el gobierno local hacía balance de los dos primeros años de mandato era un buen ejemplo. “Dos años de mucha publicidad, de mucha propaganda, de muchos anuncios y de muy pocos compromisos cumplidos y de muy pocas soluciones reales”, sentenció.

“Ya no entro en si es la mejor política de gasto sacar este tipo de publicaciones para anunciar lo que no se hizo, si es un ejemplo de derroche, pero en todo caso, dedicar 24 páginas a anunciar lo que no se hizo, pues es criticable, y sobre todo intentando arrogarse los cumplimientos de otras administraciones”, señaló Borja Verea.

Para el presidente popular, los incumplimientos del gobierno socialista con la ciudad “están a la vista de todos”, una situación que contrastó con “los compromisos del PP con la ciudad, que están cumplidos”, como la construcción y entrega de la estación de autobuses, la pasarela que une el Ensanche con Pontepedriña, o las obras de mejora de las entradas del Camino en el casco urbano, que están en estas fechas ya a punto de finalizar, tanto en Conxo, como en San Lázaro o Concheiros.

Como resumen, señaló que “hay dos maneras de entender la gestión, dos maneras de entender la política. Una es la del PSOE, con mucho anuncio, mucho autobombo y ese tipo de boletines de propaganda; y la nuestra, ejecutar los compromisos”.