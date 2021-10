Santiago. A continuación se reproduce la réplica de la Sala Malatesta a la denuncia de los vecinos del barrio de San Lourenzo recogida ayer por este periódico:

En base ás novas ao respecto da Sala Malatesta, por parte de non sabemos moi ben quen ou quenes, queremos informar de que a Sala Malatesta forma parte dunha sociedade limitada con licencia de apertura e actividade de Café Concerto, polo que afirmar que incumplimos a legalidade é unha evidente mentira. Afirmamos con rotundidade que tanto a Policía Local como a Nacional pasan regularmente tanto polo entorno como por diante da sala, incluso en ocasións se detén un tempo (no cal, ás veces, a persoa responsable da sala fala con eles para ver de posibles incidencias; se algunha tivemos, non pasou de ser unha anécdota). A Sala Malatesta, despois de ter invertido milleiros de euros, é unha sala con absolutamente todas as medidas de seguridade, como a legalidade esixe. Quen ou quenes fagan este tipo de manipulacións, se outorgue a representación dos veciños, son, cando menos, cuestionable. Queremos deixar claro que en educación, convivencia e cultura non imos recibir leccións. Finalmente, poñeremos en coñecemento dos nosos avogados o que esta xente en descarada mentira di da nosa sala, por se fose constitutivo de delito. ECG