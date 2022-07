Reputados xornalistas de todo o mundo aplauden a apertura do Centro Internacional de Prensa

A Asociación de Periodistas de Santiago de Compostela (APSC) inaugurou onte na capital galega o Centro Internacional de Prensa de Galicia, un espazo que pretende ser lugar de encontro para a profesión e a cidadanía, un lugar para a dignificación deste labor e de valores hoxendía en entredito como a liberdade de expresión e de prensa. Ao evento acodiron os máximos representantes da profesión en Europa, coma o xornalista francés e secretario xeral da Federación Internacional de Xornalistas, Anthony Bellanger; o director do Club de Prensa de Bruxelas, Laurent Brihay; o presidente da Federación Española de Periodismo (FAPE), Miguel Ángel Noceda, e o xerente da Casa dos Xornalistas recén inaugurada, presidente da APSC e membro da directiva da Federación Internacional de Prensa, Luís Menéndez.

Estiveron tamén presentes no acto, apoiando a posta en marcha desta plataforma para a defensa do xornalismo e da liberdade de expresión, o responsable da sección de Política do diario italiano La República e secretario xeral da Federación da Stampa Italiana, Rafaelle Lorusso; a vicepresidenta do sindicato de xornalistas portugués, Ana Isabel Costa e a presidenta do Comité Internacional de Xénero da Federación de Xornalistas, María Ángeles Samperio. Participou tamén a directiva do Colexio Profesional de Xornalistas e non quixeron perder tampouco a oportunidade de felicitar telematicamente á APSC por esta inauguración, entre outros, os xornalistas Xabier Fortes; Fernando Ónega, Pepa Bueno, a corresponsal de TVE en París, Mavi Doñate, o director do diario italiano La República, así como tamén profesionais de Ucraína, Somalia ou México, animando a loitar desde este club pola democracia e o xornalismo.

Á inauguración acodiron tamén autoridades coma o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé; deputados e parlamentarios, representantes de distintas formacións políticas e a tenente de alcalde do Concello de Compostela, Mercedes Rosón, que anunciou que o Centro Internacional de Prensa vai ser o lugar onde en breve se presente o roteiro compostelano adicado ao xornalista Victoriano García Martí.

Rosón lembrou que foi por unanimidade como o pleno de Compostela aprobara en 2016 a acordo para facer realidade esta Casa dos Xornalistas, “coma unha xanela aberta á liberdade”. “É totalmente necesario nunha capital como Santiago dispoñer dun espazo de referencia para recibir a diferentes colectivos”, afirmou Rosón quen felicitou á APSC polo emprazamento, en pleno casco histórico de Santiago, no número 9 da Rúa Nova, no que era o Pazo dos Marqueses de Santa Cruz e que agora alberga unha residencia de relixiosas de María Inmaculada coas que a APSC asinou un convenio.

O xornalista francés Anthony Bellanger, en representación da Federación Internacional de Prensa (da que forman parte 600.000 xornalistas de máis de 140 países), fixo un chamamento á Administración para evitar manipulacións e ofreceuse a axudar na procura de solucións aos xornalistas de Galicia porque “o xornalismo de calidade non é negociable”. Bellanger lembrou que hai apenas dous días entregaron chalecos antibalas e cascos aos xornalistas destinados en Ucraína e advertíu de que están a apoiar a profesión en lugares coma México e Afganistán.

Hai 25 anos que Santiago contara cun centro internacional de prensa que perdera máis tarde e que agora volve rexurdir da man da APSC coa vontade de ser un centro de encontro independente.