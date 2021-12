Rescatado borracho después de quedarse encerrado en su baño

Santiago. Los bomberos de Santiago tuvieron que rescatar ayer, a las nueve de la mañana, a un joven que se quedó encerrado en el cuarto de baño, tras una noche de fiesta. Todo apunta a que el chaval se quedó dormido en el aseo, después de beber demasiado alcohol. Fue un compañero de piso el que dio la voz de alarma, al no poder abrir la puerta del baño y no obtener respuesta del joven ebrio. En el piso de la calle Ramón Cabanillas se personaron tanto la Policía Local como los bomberos. Éstos fueron los encargados de forzar la puerta, tras la que encontraron al joven dormido. No fue la única intervención que realizaron ayer los efectivos contraincendios, que tuvieron que acudir a la vieja estación de autobuses, donde se originó un pequeño incendio, que al final quedó en un susto. Al parecer alguna persona utilizó unos palés de madera que había en el lugar para hacer fuego y calentarse, lo que provocó el incendio, que fue rápidamente sofocado. Asimismo, los efectivos realizaron una limpieza de calzada el viernes a las once de la noche en el Rego do Vilar, en el barrio de Conxo. redacción