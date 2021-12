Rescatan a una mujer que se cayó en el baño de su vivienda en la rúa Dublín

FONTIÑAS. Los Bomberos de la capital gallega tuvieron que rescatar a una mujer, de edad avanzada, que se cayó en el baño de su domicilio, situado en la rúa Dublín, en el polígono de As Fontiñas, dado que no se podía levantar por sí misma. Este suceso se registró ayer en torno a las 12.00 horas, y no fue la única actuación de los Bomberos en las últimas horas, puesto que también ayer, minutos después de las tres de la tarde, tuvieron que desplazarse hasta Aríns para retirar un árbol caído sobre la calzada. Asimismo, en la jornada del lunes, a las 13.40 horas, la Policía Local identificó a una persona que caminaba desorientada por la rúa Romero Donallo. Además, durante la madrugada acudieron a un piso de la ciudad para neutralizar una fiesta que se estaba celebrando en el interior. ECG