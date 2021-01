Residentes de 29 a 105 años con virus en el Cegadi de Salgueiriños

Lleva luchando contra el COVID desde abril, primero en la residencia Porta do Camiño y ahora en el Cegadi, llegando a ser el primero uno de los centros a copiar por geriátricos de toda España, e incluso de Portugal. Ahora, en plena tercera ola, el doctor Ignacio Novo asegura que “está siendo un año muy duro, también a nivel personal, porque no es fácil comunicar un fallecimiento a un familiar y más por teléfono”. Con ganas, pero reconociendo cierto desgaste, “como le pasa a todo el mundo con la pandemia”, pone sus esperanzas en la vacuna, aunque “sé que es la luz que podemos ver al final de un túnel muy largo aún, al menos hasta que haya una vacunación masiva”. Respecto al repunte de casos, se dirige a los que no se están tomando en serio el COVID. “Le invitaría a venirse dos días al centro para que viesen sus consecuencias”, dice.