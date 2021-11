Residentes en el Monte da Condesa hartos de las obras: “Retémblannos as ventás”

Santiago. “Retémblannos as ventás, a habitación en xeral, os ruídos son constantes... Realmente, é un sinvivir”. Así describe un amplio grupo de estudiantes de la Residencia Monte da Condesa de la Universidad de Santiago (USC) la situación que están viviendo desde que comenzase el curso. Todo ello como consecuencias de las obras que se están llevando a cabo el edificio. “Comezaron coas obras no mes de setembro, sen previo aviso aos residentes, e, ao principio, comezaban a traballar dentro do horario establecido, é dicir, o permitido para a contaminación acústica por obras –traballaban de 8-8.30h da mañán, a 18.00-18.30h–. Mais, desde hai uns días, están comezando as obras de 7-7.30 h da mañá a 19.00 h, entorpecendo así a actividade normal na residencia, o descanso e as horas de estudo sendo, agora mesmo, os meses onde hai máis carga de traballo e de estudo”, relatan los universitarios, antes de añadir que nadie hace nada para resolver esta situación. “Queixámonos pero ninguén fai nada, nadie fai caso e, estamos case seguros, de que supera o nivel de decibelios permitido. A obra estase a desenvolver na planta -1 da RU Monte da Condesa e hai xente en todas as plantas vivindo, desde a 0 ata a 5, e se hai xente queixándose na 5ª de todo isto, como estarán as persoas da planta 0”, subrayan.

Asimismo, indican que las obras en el restaurante “comenzaron sin avisarles de nada, una semana después de empezar el curso, y en el aula de estudio de la segunda planta se están iniciando ahora”. Añaden que la intención es hacer una cafetería para los residentes en la segunda planta quitando parte de las salidas de emergencia, pero la obra puede tardar varios meses. En este sentido, apuntan que poco ven cómo se quedan sin espacio. ECG