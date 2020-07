Restauración renacentista

NOS DIRIGIMOS a usted en relación a una noticia publicada en su periódico el 2 de junio del presente año, cuyo titular era Dañada una fachada renacentista en Tras Salomé por un agresivo ‘lifting’. En primer lugar, queremos agradecer la preocupación que muestran por el estado de conservación del patrimonio y felicitarles por divulgar en su periódico noticias relacionadas con el mismo.

Por otra parte nos gustaría aclarar que, aunque en la noticia afirman “que los restauradores se cargaron los capiteles y medallones del palacete” en esa obra, hemos podido constatar que no intervino ningún técnico conservador-restaurador. De hecho, nos gustaría recalcar que el problema en este caso, como en otros muchos que por desgracia ocurren, reside en no incorporar la figura del conservador-restaurador en todas las intervenciones sobre nuestro patrimonio cultural. El conservador-restaurador es un profesional con titulación superior cualificado y con las competencias requeridas para trabajar sobre el Patrimonio cultural adecuándose a la normativa internacional vigente, aunque, desgraciadamente, no siempre el personal que interviene sobre el mismo tiene esta cualificación, dando lugar a intervenciones inadecuadas, como es el caso en Tras Salomé.

Esperamos que esta aclaración sirva para entender la importancia de usar el término “restaurador” de forma adecuada y también reivindicar la necesidad de exigir a profesionales cualificados en la conservación de nuestro Patrimonio, parte fundamental de la identidad de una ciudad como Santiago, que es Patrimonio de la Humanidad.

La Asociación Profesional de Conservadores-Restauradores de Bienes Culturale de España, con denominación abreviada de ACRE y sin ánimo de mantener, tiene como objetivo principal mantener los altos estándares de calidad en las intervenciones de Conservación Restauración que se realizan sobre los Bienes Culturales. Y obviamente, busca defender los derechos de todos los profesionales titulados en Conservación Restauración. El interés de la Asociación es asesorar e informar, promoviendo las buenas prácticas y denunciando todos los atentados producidos al Patrimonio Cultural. ACRE