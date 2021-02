Resultados en un cuarto de hora para los doce mil citados en Amio

Santiago. El alcalde de Santiago ve todavía “inasumible” la incidencia de la pandemia del coronavirus en la ciudad, situada en el entorno de los 700 casos por 100.000 habitantes en catorce días. No obstante, Sánchez Bugallo valoró la entrada en una “curva descendente” desde finales de enero.

En una rueda de prensa ofrecida ayer, el regidor dio el dato de que el jueves la capital gallega contaba con 678 casos activos, después de haber alcanzado “entre el 26 y 27” de enero los 750.

CUATRO VECES MÁS. A pesar de esta bajada, recordó que la Xunta decretó el cierre de la ciudad el 15 de diciembre cuando había 147 personas contagiadas. “Es decir, ahora tenemos cuatro veces más casos”, advirtió. Así, aunque Santiago ha entrado ya “en una estabilización y tendencia a la baja”, dijo que esta curva todavía es “moderada”. “Confío en que continúe y sea acelerada”, añadió.

En el contexto sanitario, el alcalde hizo un llamamiento a que los doce mil vecinos de Ames y Santiago que sean citados acudan al cribado que realizará el Servizo Galego de Saúde en Amio. “Espero que superemos ese 69 % de personas que asistieron al del fin de semana pasado”, puntualizó.

Seguidamente, pidió “disculpas” a quienes se sintiesen ofendidos por sus palabras sobre los 3.000 citados que no acudieron a estas pruebas. Entonces, aseguró que le parecía una actitud de “irresponsabilidad manifiesta”. Así, manifestó su “absoluto respeto” por los que no pudieron asistir por razones justificadas, aunque “no cree que fuesen esos 3.000 y confía en que este fin de semana no suceda lo mismo y que la gran mayoría acuda.

En relación con las consecuencias económicas de la pandemia, explicó que ya iniciaron las conversaciones para “recabar opiniones” a las asociaciones de hosteleros, del comercio y de la cultura de cara a la próxima convocatoria de ayudas. La intención es lanzarla entre el mes de marzo y la primera quincena de abril, con un presupuesto global de 2,5 millones. Deslizó además la posibilidad de que haya una cuarta línea de apoyos el año que viene.