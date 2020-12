Retomará a partires de hoxe o seu horario habitual a Biblioteca de Galicia

Cultura. A Biblioteca de Galicia retoma a partir de hoxe o horario de 9.00 a 21.00 horas para sábados, domingos e festivos, que foi modificado no marco da pandemia. Esta ampliación no seu horario non se aplica os días 24, 25 e 31 de decembro e 1 de xaneiro do 2021, días no que esta biblioteca permanecerá pechada. Tras uns meses nos que a demanda social para o uso da súa sala de lectura nas fins de semana e os festivos non deixou de crecer, retoma o seu horario coa garantía de cumprir todas as medidas de hixiene e seguridade establecidas para a prevención ante a covid nos equipamentos culturais. A apertura os sábados, domingos e festivos queda así habilitada para o uso da sala de lectura e a consulta da colección dispoñible en acceso aberto. Os servizo de información bibliográfica especializada e a consulta dos fondos terá que realizarse de luns a venres. Os usuarios tamén poderán facer uso dos 45 postos de lectura cos que conta nestes momentos, que garanten a distancia de 1,5 metros. Igual que de luns a venres, os usuarios que queiran ocupar un posto de consulta deberán solicitalo no mostrador central. Os postos de lectura da BdG están numerados, polo que os usuarios teñen que ocupar o que se lles asigna. ECG