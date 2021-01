Retransmisión en internet da obra ‘O charco de Ulises’

O Centro Dramático Galego (CDG), unidade de produción teatral da Xunta, inaugurou coa montaxe O charco de Ulises o servizo de emisión en liña dos seus espectáculos nunha sesión que incluíu un coloquio en streaming desde o Salón Teatro e que foi seguida a través de oitocentos dispositivos conectados desde 18 países de catro continentes.

Na iniciativa participaron persoas rexistradas desde outras comunidades autónomas españolas (Castela-A Mancha, Castela e León, Euskadi, Navarra ou Valencia), así como doutros países de Europa (Alemaña, Francia, Holanda, Italia, República Checa, Reino Unido, Suecia, Suíza), de América (Arxentina, Brasil, EE.UU., México, Uruguai), de África (Mozambique) e de Asia (Singapur e Turquía).

Á difusión da iniciativa entre os galegos e galegas do exterior contribuíu o acordo acadado neste sentido co secretario xeral da Emigración da Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, quen tamén participou no coloquio xunto con Fran Núñez, director do CDG; Santiago Cortegoso, codirector da obra con Marián Bañobre, e membros do elenco que integran Fran Paredes, Inés Salvado Gontad, Óscar Allo, Miguel Borines, Mónica Camaño, Rosalía Castro, Raquel Espada, Manuel Millán, Chusa Pérez de Vallejo e Paulo Serantes, ademais do músico Xosé Lois Romero.

O tema que aborda O charco de Ulises resultou especialmente acaído para iniciar esta nova actividade do CDG, xa que se trata dunha versión libre do clásico grego, revisitado desde a perspectiva da emigración galega.

A iniciativa, que resultou moi participativa e foi valorada de xeito moi positivo polos espectadores e polos interviñentes, abre novas vías de achegamento ao público no actual contexto de restrición de actividades e de limitación de mobilidade por mor da pandemia sanitaria.

O charco de Ulises sitúa o clásico de Homero nun contexto transatlántico. A trama do texto escrito por Cortegoso en 2010 xera un diálogo co mito orixinal de Ulises para tratar o fenómeno da emigración galega cun marcado compoñente poético.

Ulises permanece errante durante dez anos viaxando de illa en illa, vivindo aventuras inesquecibles, entre suculentos banquetes e fermosas mulleres. A idea do regreso á patria non o abandona nunca, pero a súa vida non había transcender se non saíra dela. Así, a proposta muda Ítaca por Galicia, Troia por Buenos Aires e o Mediterráneo polo Atlántico.

