Retrasos y ausencias en los autobuses escolares causan el caos y críticas

Santiago. Septiembre es sinónimo de vuelta al cole y, como tal, de familias gallegas apretándose el cinturón para superar el mes con la cuesta arriba que supone el retorno a clases. A la pila de complicaciones que supone la entrada al nuevo curso escolar, se suma también la problemática surgida a raíz del transporte escolar.

Si bien el uso de este servicio supone un derecho del alumnado, pues muchos padres y madres dependen de los autobuses escolares para poder desplazar a sus hijos hasta sus respectivos centros de enseñanza, parece ser que el problema con el tranporte escolar no es una novedad en el nuevo curso, sino que ya venía de antes. Así lo señala Begoña Nieto, presidenta del Anpa del Ceip Vite, quien explica a EL CORREO GALLEGO que “el problema lleva persistiendo desde el año pasado con el cambio de empresa de transporte”. Aunque al principio no se le dio importancia a los retrasos y ausencias de muchos de estos autobuses, pues lo achacaban a que podía deberse al “período de adaptación”, hoy en día se trata de una situación insostenible, señala Begoña. No obstante, la queja de la presidenta del Anpa del centro de Vite se suma a las ya muchas acontecidas en los últimos días en los que Anpas de todo Santiago han emitido un comunicado exponiendo el problema y pidiendo una solución inmediata.

Desde retrasos y demoras, hasta incluso ausencias de los buses, son la base del problema. Son muchos los colegios, escuelas e instituos de la ciudad que han sufrido las consecuencias del mal fucionamiento del servicio de transporte escolar. “Buses que se retrasan o que se saltan paradas o que a veces incluso no llegan nunca”, señala Begoña, son las razones que ha llevado a las Anpas a buscar soluciones pues son muchas las familias preocupadas por esta situación que ahora ya se hace insostenible.

Ante esta problemática, son muchas las voces que se suman a las asociaciones de padres y madres de alumnos para denunciar la situación. En este sentido, el BNG, haciéndose eco de esta preocupación, emitió ayer un comunicado sumándose a las quejas de la comunidad educativa. Así, afirman que llevarán “unha iniciativa ao Parlamento para pedirlle explicacións á Xunta para que organice e dispoña os recursos necesarios co obxectivo de garantir o bo funcionamento do traslado do alumnado nos autobuses dos centros de ensino”.

Cabe destacar que son varios los centros afectados y desde la FANPA aclaran que afecta “a día de hoxe a centos de familias e menores atendendo ás liñas e centros afectados”, entre los que se encuentran el alumnado del IES do Sar, IES Xelmírez II, IES Eduardo Pondal, CEIP Lavacolla, CEIP A Sionlla, CEIP de Roxos e CEIP de Vite, en Santiago de Compostela, así como otros centros de la comarca como es el caso del CEP de Ventín en Ames, o el CEIP Igrexa-Calo en Teo.

Así, desde el jueves pasado que se dieron por iniciadas las clases y ya ha habido situaciones de alumnos esperando hasta las 15.30 horas por el bus, afirma Begoña, lo que acaba derivando en retrasos al llegar a casa y no pudiendo comer a su hora. “Muchos alumnos que tenían que esperar hasta las últimas paradas en casi una hora de recorrido, llegaban a sus casas a las 16.30 horas”, señala indignada la presidenta del Anpa de Vite. La situación en lugar de ir a mejor, empeora, pues “hay alumnos que no llegan a clase hasta las 10 o más tarde y las clases inician a las 9.30 horas”. s.t.